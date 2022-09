Dead by Daylight – Neuer Killer wird ein Ritter?

Es wurde schon lange spekuliert, was sich die Entwickler von Dead by Daylight für die nahe Zukunft überlegt haben und womit sie ihre Fans weiterhin bei Laune halten können. Geplant war laut dem Livestream Behaviour Beyond noch in diesem Jahr zwei neue Killer online zu bringen. Wir haben euch bereits das neue Resident Evil Chapter Project W ausgiebig vorgestellt, in dem Albert Wesker als Mastermind den lizensierten Killer mimt. Wer ist aber nun der Zweite? DBDLeaks sagt, ein Ritter wird es sein.

Ohne Ehre für die Ehre

Die Rede ist von For Honor. For Honor ist ein actiongeladenes Beat-em Up für bis zu 8 Spieler. Entwickler ist Ubisoft und mit seinen 4 verschiedenen Kategorien an Fightern gäbe es genügend Auswahl, daraus einen neuen Killer für Dead by Daylight zu gewinnen. Der Blick liegt dabei auf die Schwergewichte. Die Ritter. Massige Rüstungen, eher langsame Bewegungen, dafür heftige Schläge. Vielleicht gibt es dazu auch noch eine passende Map? Dead by Daylight Fans würden sich sehr über eine mittelalterliche Map freuen und reiben sich schon gespannt die Hände. Fakt ist, das alte Gerücht, welches die Rückkehr von Stranger Things versprach, ist momentan verstummt.

Daher bleibt nur die Frage, ob der Ritter wirklich aus For Honor und damit erneut lizensiert ist. Hieß es doch in Behaviour Beyond, dass es einen lizensierten – demnach Albert Wesker – und einen hauseigenen Killer geben würde. Doch erstmal heißt es abwarten, was die Zeit bringt, denn Behaviour hat sich dazu natürlich noch nicht geäußert.

Über welchen Killer würdet ihr euch denn als nächstes freuen?

