One True Hero – Neues Indiegame mit Angsthasen-Held

Seien wir mal ehrlich: Es gibt wohl keine Geschichte in der der Protagonist sofort loslegen und die Welt retten will. Zumindest normalerweise. Rat Cliff Games kommt deshalb mit einem ganz offensichtlichen Angsthasen, der sich jedoch nicht nehmen lässt, die Weltrettung wenigstens zu versuchen. One True Hero ist ein neues Indiegame, steht in den Startlöchern und will beachtet werden.

Bauer sucht Schwert

Ein furchtbarer Tyrann bedroht Land und Leben. Ein geheimnisvolles magisches Schwert kann das Schicksal beeinflussen. Und dann ist da dieser Farmer, der zum Helden auserkoren wird, nachdem sein Dorf angegriffen wurde. Nicht leicht, sich da wirklich im Heldenbusiness zu etablieren, aber der namenlose Jungspund ist gewillt, sich da irgendwie durchzuschlagen. Gegen viele Kreaturen, die ihm alle an den Kragen wollen und immer auf dem Sprung, um einfallenden Böden zu entkommen. Ein typisches Jump’n’Run in 3D Manier erwartet uns und verspricht abwechslungsreich und spaßig zu werden. Mit dabei sind außerdem Rattenkönige, Maulwürfe und riesige Baumwesen, die sowohl Freund als auch Feind sein können! Rätsel muss man natürlich auch noch lösen und so erinnert One True Hero schon etwas an die Anfänge von Zelda. Aber Rat Cliff Games gibt sich gemeinsam mit dem polnischen Publisher No Gravity Games alle Mühe zu unterhalten.

Der Trailer sieht auf jeden Fall interessant und äußerst spannend aus.

Das Spiel erscheint am 20.Oktober für den PC, aber auch den Konsolen XBox, Nintendo Switch und Playstation. Ihr könnt One True Hero auch schon in eure Wishlist bei Steam packen!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Titelbild: © xboxdynasty.de

Quelle: Steam