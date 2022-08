Behaviour Interactive – Die Inhalte vom ersten Showcase

Am 03. August 2022 startete Behaviour Interactive sein erstes Showcase zur Feier seines 30 jährigen Jubiläums. Der Livestream sollte den Fans zeigen, wie der weitere Weg des Entwicklerstudios aussehen soll und welche neuen Titel er in Petto hat. Wir haben die Inhalte von Behaviour Beyond für euch zusammengefasst!

Was ist Meet your Maker?

Wer den Chat im Livestream verfolgt hat, hatte schnell den Eindruck, dass es für viele Zuschauer nur um ein Thema ging: Was erwartet uns zukünftig bei Dead by Daylight? Doch das Programm startete ganz woanders. Besonders stolz kündigten die beiden Moderatorinnen Meet your Maker an. Das Spiel soll 2023 auf den Markt kommen und wird demnächst zur Testphase freigegeben. Dabei handelt es sich um ein postapokalyptisches Raid- und Building Game in der Egoshooter-Perspektive. Es geht darum, als Hüter der Chimera, einem lebendigen Experiment zur Rettung der Welt, wertvolle Ressourcen des Planeten zu sammeln. Um die Chimera zu schützen, bauen die Spieler*innen einen individuellen Außenposten, der wie ein Labyrinth in die Irre führen soll. Der dient auch dazu, das eigene genetische Material vor anderen Spielern zu schützen und ihnen den Weg in die Posten so schwer wie möglich zu machen. Gleichzeitig kann man selbst andere Bauten infiltrieren und sogenanntes GenMat stehlen.

Das Gameplay zu Meet your Maker wurde nach dem Showcase vorgestellt. Wer das verpasst hat, muss sich aber nicht lange grämen, denn der öffentliche Test-Build von Behaviour Interactive ist nicht mehr fern und nächstes Jahr kann man das Endzeit-Epos auf PC und Konsole spielen.

Jurassic World Primal OPS Mobile Game

In Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms präsentierte Behaviour Interactive ein neues Mobilegame: Jurassic World Primal OPS. Das Spiel ist ab sofort sowohl im Google als auch im Apple Store erhältlich und ermöglicht den Spieler*innen kostenlos, Dinosaurier zu betreuen und vor Feinden zu retten. Mit actiongeladenen Missionen, einer umfangreichen Dinosaurier Sammlung und einem Upgrade System gehört der mobile Spaß zu den Top-Down Handyspielen.

Hooked on you: A Dead by Daylight Datin SIM

Das Dead by Daylight Dating Game ist da! Strahlend blauer Himmel, ein endloses Meer, weißer Strand und tropische Musik! Der Traum einer Ferieninsel… hieße sie nicht Murder’s Island und würde man nicht von vier altbekannten Killern begrüßt werden. In farbenfroher Badegarnitur werden Spieler*innen von dem Fallensteller, dem Geist, dem Gespenst und der Jägerin in Augenschein genommen. Erobert durch verschiedene Antworten die Herzen eurer Lieblingskiller oder lasst euch von ihren dunklen Geheimnissen in den Bann ziehen. Da es unterschiedliche Verläufe gibt, ist lange Unterhaltung garantiert. Ehrengäste, besondere Orte und ein gewitzter Erzähler werden euch dabei als Begleiter zur Seite stehen. Hooked on you ist bereits bei Steam erhältlich! Jeder, der dazu auch Dead by Daylight spielt, kann im Startbildschirm sein Behaviour-Interactive-Konto verknüpfen und erhält einen hübschen Bade-Skin für den Überlebenden Jake Park. Bleibt gespannt, wenn wir unseren Testbericht dazu veröffentlichen!

Flippin Misfits

Weiter ging es mit den bunten Inhalten. Nur weg von der Erde. Sehr weit weg. Flippin Missfit ist ein Party-Brawler für 2-4 Spieler*innen, welches an und in einem Raumschiff am Ende des Universums spielt. Arenakämpfe, die durch Schwerelosigkeit irgendwo im Nirgendwo ausgetragen werden und dabei 360°Grad Nahkampferlebnisse bieten, machen Flippin Misfits ziemlich dynamisch. Sci-Fi Flair gepaart mit Underground-Clubhouse Vibes schaffen dabei eine besondere Atmosphäre. Ab September gibt es dieses Spiel ebenfalls exklusiv bei Steam!

Project S: Eine mystische Suche

Auch bei dieser Veröffentlichung wurde ein besonderes Genre geschaffen. Project S entstand aus einer Kooperation mit Lunarch Studios aus Toronto und ist ein Open-World-Puzzlespiel! Liebhaber von kniffligen Aufgaben können sich in dem Titel online zusammenfinden, um ein mysteriöses Reich der Logik, Weisheit und der Geduld zu erkunden. Spieler*innen können entscheiden, ob sie dies im Einzelspieler-, Koop- oder im großen Multiplayer-Modus tun und dürfen nebenbei auch noch schönste altertümliche Architektur und schwebende Inseln mit fantastischen Ausblicken genießen. Quests, Geheimnisse und neue Rätselinseln, die mehr über den Ursprung und das Schicksal dieses geheimnisvollen Universums preisgeben, sind da wirklich gute Lockmittel. Auch Project S soll im Jahr 2023 erscheinen. Weitere Details sollen noch kommen.

Das Beste kommt zum Schluss: Dead by Daylight: Project W

Dead by Daylight Leaks hatte es bereits gepostet und nun ist es offiziell: Für die Fans des asymmetrischen Horror-Spiels Dead by Daylight folgt ein neues Kapitel und das mit alten “Freunden”. Der zweite Teil des Franchises Resident Evil steht in den Startlöchern und damit das Dead by Daylight: Resident Evil: PROJECT W. Wie vermutet steht hier das “W” für Albert Wesker, der bei Resident Evil als Mastermind bekannt ist. Er wird der nächste Killer sein, vor dem sich die Überlebenden in Acht nehmen müssen. Die Überlebenden dagegen erhalten grazile Unterstützung von Ada Wong und Rebecca Chambers.

“Das Capcom-Team ist hocherfreut, ein weiteres Mal mit Dead by Daylight zusammenzuarbeiten, um die Resident Evil Story zu erweitern.” So die Meinung des Publishers. Behaviour Interactive kann ebenso stolz sein, denn die Zuschauer freuen sich enorm!

Quelle: Behaviour Beyond Livestream & Behaviour Pressemitteilung