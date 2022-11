Dead by Daylight – Der neue DLC bewahrheitet Gerüchte!

Vor einigen Tagen gab es bereits einen kleinen Einblick auf den kommende DLC für Dead by Daylight in Form eines Teasers. Nun postet Behaviour Interactive einen richtigen Trailer. Der Entwickler versucht sein Versprechen einzuhalten und kündigt einen neuen Killer, einen neuen Surviver und damit einen neuen DLC an. Forged in Fog heißt dieser und wir haben die Inhalte erwartet!

Ritter in nicht ganz so schillernden Rüstungen

Durch die Gerüchteküche in Twitter hatten wir ja schon den neuen Killer erwartet, nicht aber dass er so aussehen würde. Mit For Honor hat das nichts zu tun, denn diese Charaktere sind Eigenwerke des Dead by Daylight Universums. In dem neuen Trailer, der auf Youtube online gestellt wurde, sieht man außerdem nicht nur die Killerseite, sondern auch den dazu passenden Überlebenden. Vittorio Toscano. Ein älterer, aber muskulöse Mann läuft über verbrannten Boden und macht sich an einem Totem zu schaffen. Gebäude um ihn herum brennen, der Nebel ist rot von Staub und Blut. Dann ertönt ein Klirren, Schritte, ein Lachen und der Mann steht auf und dreht sich um. Auf einer erhöhten Position sieht ein Ritter auf ihn herab. Zumindest etwas in einer Ritterrüstung. Ihm folgen drei weitere Gestalten in Metall. Verfault, grimmig und schadenfroh und dazu sehr unterschiedlich bewaffnet. Sie umzingeln Vittorio. Damit endet der Trailer.

Die Informationen für den öffentlichen Testserver wurden bereits auf der Dead by Daylight Forum Seite gepostet. Darin heißt es, dass die neue spielbare Karte übersetzt “Der zerstörte Platz” heißt. The Shattered Place lässt nur wenige Einblicke zu. Königliche Banner, ein Schloss im Hintergrund. Vermutlich also das Dorf zur mittelalterlichen Ritterburg.

Da der öffentliche Testserver nun gestartet ist, sollte dem Releasedatum, dem 22. November 2022 nichts im Wege stehen. Wir freuen uns schon wahnsinnig darauf und werden die Testphase ungeduldig abwarten.

