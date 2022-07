Dead by Daylight – Stranger Things wieder zurück?

Unglaublich viele englische Seiten streuen derzeit das Gerücht, dass Stranger Things bald in Dead by Daylight zurückkehren wird. Dabei ist es gerade erst letztes Jahr im August dazu gekommen, dass Netflix die Lizenzen entzog. BHVR machte einen Schlussverkauf und damit endete die Möglichkeit die Charaktere Nancy Wheeler, Steve Harrington (beziehungsweise Jonathan Byers) und den Killer Demogorgon erhalten zu können. Auch die Karte des Hawkings Laboratorium wurde entfernt. Jeder Spieler, der nach dem Abschied der Serie mit Dead by Daylight begann, konnte zwar die Talente dieser Charaktere als freie lehrbare Fähigkeiten erhalten, hatte aber nicht mehr die Gesichter von Nancy oder Steve auf den Motiven. Das alles könnte sich ändern.

Steht Vecna in den Startlöchern?

Angeblich war bereits der “Garten der Freude” aus dem neuesten Kapitel Die Wurzeln des Grauens schon als Stranger Things Karte gedacht, jedoch nach dem Lizenzentzug umgebaut worden. Das alte Wirtshaus erinnert auch schon sehr an den Unterschlupf des Kontrahenten “Vecna”. Sogesehen erscheint das Ganze sehr logisch, denn um einen neuen Killer, neue Überlebende und eine neue Karte in ein Spiel einzubringen, braucht es Monate. Darf man wegen fehlender Lizenzen diese Arbeit nicht mehr verwenden, muss man sie abändern.

Fakt ist, BHVR ist wieder in Kontakt mit Netflix. Was derzeit besprochen wird und ob wir wirklich hoffen können, dass wir die bisher verlorenen Inhalte wieder bekommen, bleibt abzuwarten. Aber wir sind uns bei vielen Dingen bereits einig. Vecna ist in seiner Ausführung der Morde so grausam, dass es perfekt in die Spielbarkeit von Dead by Daylight passt. Er sucht sich geschundene Seelen, lässt sie schreckliche Dinge sehen und zerstört danach die Körper der Auserwählten auf sehr hässliche Art und Weise. Außerdem gibt es in Staffel vier der Serie noch mehr Charaktere, die man in den Entitus schicken könnte. Von Vecna abgesehen, hoffen viele auf Jim Hopper, Joyce Byers oder auch Eddy Munson, der erst in der aktuellen Serie sein Debüt hatte.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Gerüchte bewahrheiten oder wir noch genauere Informationen von BHVR erhalten. Wenn die Stille Post im Internet recht behält, so können wir zu Weihnachten 2022 mit dem neuen Kapitel rechnen.

Angebot Hasbro HASE3702 Stranger Things Dungeons & Dragons Role-Playing Game Starter Set, ENGLISCHE Version Dungeons & Dragons Things Stranger Things

Tolles Spiel für die neuen Spieler von Dungeon & Dragons

Detaillierte Regeln, Abenteuerbuch und Polizeimutter

Inkl. 2 Demogorgone Figuren

Spiele mit deiner Lieblingsfigur von Stranger Things

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Bilder: © Netflix