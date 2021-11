Pokémon GO – Community Day im Dezember lässt das Herz höher schlagen

Das Jahr 2021 wird mit einem riesigen Auftritt verabschiedet. Der letzte Community Day in diesem Jahr findet am Samstag, den 18. Dezember und am Sonntag, den 19. Dezember 2021 jeweils von 11 bis 17 Uhr statt. An diesen Tagen erscheinen die Pokémon der bisherigen Community Day-Events des Jahres 2021 häufiger in der Wildnis. Die Community Day-Pokémon aus dem Jahr 2020 schlüpfen hingegen aus Eiern und erscheinen in Raid-Kämpfen. Das ist eure Chance, euch die Pokémon zu schnappen, die ihr verpasst habt!

Das bekommt ihr zum Jahresende geboten

Der Rauch hält während des Events drei Stunden lang an. Die Schlüpf-Distanz wird halbiert, wenn Eier während dieses Zeitraums in Ei-Brutmaschinen gelegt werden. Die Lockmodule halten während des Events drei Stunden lang an. Es wird doppelten Fang-Sternenstaub und doppelte Fang-EP geben. Von Freitag, den 17. Dezember 2021 um 13 Uhr (Ortszeit) bis Sonntag, den 19. Dezember 2021 um 23:59 Uhr (Ortszeit) Zur Feier des letzten Community Day des Jahres gelten das ganze Wochenende lang zwei zusätzliche Boni: 25 % weniger Sternenstaub fürs Tauschen und ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag.