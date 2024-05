Nintendo World Championships – Die Nintendo-Wettbewerbe kommen auf die Switch

1990 gab es zum ersten Mal die Nintendo World Championships. Ein Live-Event, bei welchem Nintendo-Fans in bekannten NES-Spielen in vorgefertigten Levels gegeneinander antraten. Am Ende gewann ein Junge namens Jeff Hanson die Trophäe. 2015 und 2017 wurde das Event erneut veranstaltet, seitdem allerdings nicht mehr. Nun kann man sich das Gefühl dieser Veranstaltungen immerhin ins eigene Wohnzimmer holen, denn es erscheint eine NES-Edition der Championships auf die Switch.

Nintendo World Championships: NES Edition ab Juli auf der Switch erhältlich

Der Kern der Herausforderungen ist Geschwindigkeit. Sammelt in Super Mario Bros. so schnell wie möglich einen Superpilz ein, besiegt in The Legend of Zelda eine vorgegebene Zahl von Oktoroks oder renn in Metroid so schnell ihr könnt zum Ziel. Diese und viele mehr Zeitherausforderungen befinden sich alle auf einer Cartridge.

In 13 verschiedenen NES-Spielen gibt es über 150 Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. Gleichzeitig könnt ihr euch mit euren Zeiten online gegen andere Spieler*innen messen. Spielen im Koop-Splitscreen mit bis zu acht Spieler*innen wird auch möglich sein.

Die Nintendo World Championships: NES Edition wird am 18. Juli auf der Switch erscheinen. Im My Nintendo Store wird ebenfalls das Deluxe Set zu erwerben sein, in welchem neben der physischen Form des Spiels auch noch eine goldene NES-Cartridge, Pins und Motivkarten enthalten sind. Ob auch noch ein neues Live-Event ausgetragen wird, ist noch nicht bekannt.

Titelbild: 2024 © Nintendo

Quelle: Nintendo