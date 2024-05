Sony – Die PSN-Empörung zieht größere Kreise

Die Videospielbranche ist in Aufruhr, nicht nur weil Xbox einige Studios schloss. Auch Sony ist Teil einer großen Debatte. Zunächst betraf es nur Helldivers 2, doch nun gibt es auch zu Ghost of Tsushima öffentliche Empörung.

Was ist passiert?

Zunächst aber erstmal etwas Background. Sony forciert eine Expansionsstrategie auf dem PC und bringt mehr und mehr Titel auch auf Stream heraus. Aufgrund besserer Margen sieht man hier einen wichtigen Faktor für bessere Finanzzahlen. So landete unter anderem auch Helldivers 2 direkt auf Steam und erfreute sich dort großer Beliebtheit. Doch Sony verlangt nun die Verknüpfung mit einem PSN-Konto. Nervig, aber nicht tragisch, oder? Tatsächlich für viele Menschen schon. Denn in ca. 180 Ländern, in denen es Steam, aber gar keinen Zugang zum PSN gibt, heißt das nun: Kein Helldivers 2 mehr! Dementsprechend herrscht seitdem große Aufregung. Sony begründete die Entscheidung mit besseren Möglichkeiten zum Schutz vor Missbrauch.

Doch nun traf das gleiche Schicksal auch Ghost of Tsushima. Hier gibt es nämlich auch einen Multiplayer-Modus, weswegen es überhaupt zu einer erzwungenen PSN-Verknüpfung kommt. Doch auch hier gilt, dass nun ca. 180 Länder ausgeschlossen werden, weil es hier zwar Steam, jedoch keine PSN-Infrastruktur gibt. Ghost of Tsushima Director’s Cut ist für den 16. Mai 2024 für Stream angekündigt. Es ist aber auch mit einem Review-Bombing zu rechnen. Ähnliches passierte auch bei Helldivers 2, nachdem Sony die PSN-Verknüpfung auferlegte.

Bild: 2024 © Sony Interactive Entertainment

Quelle: SteamDB

