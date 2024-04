gamescom 2024 – Nintendo erteilt der Messe eine Absage

Voller Vorfreude schielen wir allmählich auf den August, der uns natürlich nach Köln zur gamescom 2024 führt. Doch trotz zuletzt verheißungsvoller Nachrichten kommt nun ein Dämpfer: Nintendo ist nicht vor Ort!

gamescom 2024 ohne Klempner

Erster Dämpfer für die Kölner Messe. Nintendo gab heute bekannt, dass man nicht an dem Event teilnehmen wird. Wie es seitens der Pressestelle heißt, wolle man trotz reichlicher Überlegungen nicht den Weg in die Hallen der größten Gaming-Messe antreten. Damit fehlt ein großes Aushängeschild. Allzu überraschend ist die Absage jedoch nicht. Nintendo befindet sich in einem Jahr ohne den ganz großen Spiele-Support. Hinter den Kulissen wird spekuliert, dass Nintendo alle Ressourcen in den Release der nächsten Konsole steckt, mit der man 2025 rechne. Aufgrund der fehlenden Titel, ist die fehlende Teilnahme zumindest nachvollziehbar.

Sorgen um die Messe muss man sich jedoch nicht machen. Die Nachfrage sei überwältigend und die diesjährige Ausstellungsfläche breche neue Rekorde. Mehr Ausstellende und mehr Fläche als je zuvor. Wer die für sich beansprucht, wird voraussichtlich in den den kommenden Wochen und Monaten nach und nach ans Tageslicht gelangen. Erfahrungsgemäß kommen insbesondere Richtung Juni/ Juli die meisten Infos zu Tage. Mit dem Fehlen von Nintendo geht allerdings auch die Hoffnung flöten, dass man sich in Köln bereits die Nachfolge-Konsole der Switch anschauen kann.

