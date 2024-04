Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 16.2024

Neue Woche, neue Spiele, neue Releasevorschau. Erneut stehen ein paar vielversprechende Titel auf der Startlinie und wollen von euch entdeckt und gezockt werden. Wie immer haben wir für euch eine Übersicht vorbereitet und freuen uns, wenn wir euch dabei helfen konnten, eine versteckte Spieleperle zu entdecken.

Viele Indieperlen in der Releasevorschau

Survival Nation: Lost Horizon (PC) – 15. April

Ein Topdown-Survival-Shooter in einer von Zombies bevölkerten postapokalyptischen Welt.

Vertical Kingdom (PC) – 15. April

Ein strategisches Aufbauspiel, in welchem ihr eure Städte stetig erweitert, allerdings nicht in die Breite, sondern in die Höhe gen Himmel.

BioGun (PC) – 16. April

Ihr spielt in diesem Mix aus 2D Platformer und Twinstick-Shooter einen Impfstoff, welcher im inneren eines Hundes gegen einen Virus kämpft, um den Vierbeiner zu retten.

Europa (PC) – 16. April

Ein malerisches Abenteuer, welches euch zum Erkunden eines fremden, wunderschönen Planeten namens Europa einlädt.

Harold Halibut (PC, PS5, XSX) – 16. April

Ein klassisches Adventure alter Schule mit einer spannenden Narrative in einer Sci-Fi-Geschichte.

Kill It With Fire 2 (PC) – 16. April

Runde 2 der Spinnenjagd.

Life Eater (PC) – 16. April

Im Auftrag eines üblen Dämonen müsst ihr Leute ausspionieren und sie entführen oder die Welt geht unter.

SolForge Fusion (PC) – 16. April

Ein strategischer Deckbuilder mit einer Roguelite Solo-Kampagne und PvP-Modi.

Rauniot (PC) – 17. April

Ein isometrisches Point’n’Click-Adventure ein einer postapokalyptischen Welt mit etlichen Rätseln und Puzzles.

Age of Water (PC, PS5, XSX) – 18. April

Ein Online-Multiplayerspiel über das Leben und Überleben auf offener See, also quasi Waterworld – The Game.

Artificer’s Tower (PC) – 18. April

Eine Mischung aus Aufbauspiel, Management-Simulation und Tower Defense. Baut eure Türme, heuert Magier an und bildet sie aus und verteidigt eure Türme dann vor angreifenden Monstern.

Final Fantasy XVI: The Rising Tide (PS5) – 18. April

Welle 2 des Erweiterungspakets für das Fantasy-RPG.

Nexus 5X (PC) – 18. April

Ein extrem taktisches Weltraum-Strategiespiel für bis zu 8 Spieler*innen.

No Rest for the Wicked (PC, PS5, XSX) – 18. April

Von den Machern der Ori-Spiele kommt diesmal ein brachiales Topdown-Action-RPG in einer düsteren Fantasy-Welt.

Sker Ritual (PC, PS5, XSX) – 18. April

Ein First Person Shooter als Spinoff für das Horrorspiel Maid of Sker.

Soul Covenant (MetaQuest) – 18. April

Ein taktisches VR-JRPG.

Internet Cafe Evolution (PC) – 19. April

Bedarf es bei diesem Spieletitel wirklich einer Erklärung? Ihr verwaltet ein eigenes Internetcafé.

Ready, Steady, Ship! (PC, PS5, PS4, Xbox One, Switch) – 19. April

Das Chaos, welches bei solch Couch-Koop-Spielen wie Overcooked entsteht, will sich auch dieses Spiel zunutze machen, in welchem es um das Verpacken und Verschicken von Paketen geht.

Whisker Waters (PC, PS5, Switch) – 19. April

Ein kleines, magisches Adventure über das Erkunden der Landschaft, neuer Ortschaften und dem Fischen. Ach ja, und ihr seid eine Katze.

Und damit haben wir eine weitere Releasevorschau abgehakt. Hat einer dieser Titel euer Interesse geweckt? Dann wünschen wir euch natürlich viel Spaß beim Zocken und sehen uns nächste Woche wieder.

Titelbild: 2024 © Future Friends Games | 2024 © Merge Games

