Pioneers of Pagonia – Siedeln im Koop-Modus

Pioneers of Pagonia sorgte bereits bei uns Early Access Release für mächtig Freude und kam im ersten Test gut an. Doch schon zu dem Zeitpunkt überzeugte die Raod Map mitsamt all den Ideen, die sich das Studio Envision rund um Volker Wertich ausdachte. Mit der Einführung des Koop-Modus kommt nun weiterer frischer Wind.

Zusammen siedeln in Pioneers of Pagonia

Durch eine neue Shared Coop Welt können ab sofort bis zu vier Spieler*innen in PoP siedeln, bauen und leben. Allerdings spielt man nicht eine einzelne Fraktion, sondern alle spielen dieselbe. Die Karten dafür sind wie gehabt zufallsgeneriert und bietet reichlich Möglichkeiten auch im Team erkundet zu werden. Ihr entscheidet dabei aber im Vorfeld, ob ihr friedlich spielen möchtet oder mir mehr feindlichen Widerstand. Somit liegt der Fokus eher auf Abstimmung einzelner Bestandteile des Spiels. So kann jemand sich um die Erkundung kümmern, eine andere Person baut, die dritte Person sorgt für Warenflüsse und die vierte Person könnte sich somit den Truppen widmen. Doch das bleibt komplett euch überlassen.

Es gibt aber zudem einen kleinen Kniff. Jede/r Spieler*in einer Mehrspielerrunde kann die Runde speichern und den Spielstand weiterspielen. Andere können der Runde bis zum Limit beitreten. Selbst diejenigen, die nicht Host der Partie sind, können das Spiel eigenständig zu einem anderen Zeitpunkt eigenständig spielen, indem man den Spielstand selbst lädt. Es ist möglich, jeden Spielstand allein oder mit Anderen weiterzuspielen.

Weiterer Content ist allerdings schon in der Mache. Für Juni ist das Bergbau-Update geplant. Dies wird den Untertagebau ermöglichen, führt u.a. die Stahlproduktion ein und gibt mit dem Geologen auch eine neue Einheit her. Später im Jahr soll es noch magisch werden. Magie hält Einzug, als auch Zauberinnen, Hexer und magische Waffen. Zudem arbeitet das Team auch an Mod-Support. Ihr seht also, es passiert hier einiges.

Bild: 2024 © Envision Entertainment