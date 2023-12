Test: Pioneers of Pagonia

Bild 2023 © Envision Entertainment

Mit Pioneers of Pagonia erscheint das Siedler-Spiel, auf welches wir gewartet haben, aber nicht bekommen werden. Dafür sorgt Volker Wertich und sein Team von Envision Entertainment. Der Siedler-Schöpfer bringt sein neuestes Werk nun ins Early-Access-Programm und wir hatten die Möglichkeit den Titel bereits vorab zu spielen. Ob PoP das gebeutelte Siedler-Herz wieder aufpeppeln kann, verraten wir in unserem Test.

Wie Siedler (2)

Pioneers of Pagonia bietet im Early Access eine Auswahl an vorgefertigten Szenarien. Ob man unter relativ einfach Umständen siedeln möchte oder Einfluss von Banditen haben möchte, kann man hier auswählen. Das ist nett für den Einstieg, doch ich verlor mich schnell im Sandbox-Modus. Hier kann ich alle Parameter frei anpassen. Möchte ich auf viele Ressourcen stoßen? Soll das Terrain uneben sein, um den Bau zu erschweren? Streifen Banditen umher? Wie einfach lassen sich andere Stämme für eine Zusammenarbeit überreden? Wie viel Wild streift umher? All diese Faktoren lassen sich justieren und werden dann auf einer prozedural generierten Karte umgesetzt.

Von da an setzt ein bekanntes Spielprinzip ein: Das Siedeln. Das neue Werk von Wertich verfolgt dabei kein stringentes Ziel, um das Spiel zu beenden. Vielmehr ist es eine Entfaltung des Siedlungsbaus, dem man sich so lange widmen kann, wie man mag. Das Spiel erinnert in seiner Struktur, aber auch seiner spielerischen Ästhetik, absolut an Siedler 2.

Da geht das Herz auf

Das bringt auch bekannte “Arbeitsabläufe” mit sich. Es werden Wach- und Entdeckungstürme errichtet, Grenzsteine werden verschoben und die Siedlung expandiert. Schon sehr früh im Spiel zeichnet sich aber ab, dass das gar nicht immer so einfach ist. Das hängt mit der komplexen Verzahnung der zahlreichen Einheiten und Gebäude zusammen. Holzfäller zu platzieren, um Wald abzuholzen ist erst einmal sehr einfach. Doch die Abholzung birgt Nachteile. Zum einen sinken die Wildbestände und damit eine mögliche Nahrungsressource, zum anderen aber habe ich im Nachgang weniger Wald zum Abholzen. Dagegen wirken kann der Förster. Mittels eines Brunnens kann dieser den Wald aufforsten, um ein Gleichgewicht herzustellen.

Damit ich aber davon auch mehrere platzieren kann, braucht es auch Personal. Dieses kann ich nur generieren, wenn genug Werkzeug vorhanden ist. Das Werkzeug schmiedet sich aus Bodenressourcen, für die ich Kohle und Eisen abbauen muss. Dazu muss ich die entsprechenden Vorräte erst entdecken. Zudem muss ich die Minenarbeiter mit Proviantstationen versorgen, denn hungrig arbeitet es sich schlecht. Für die Nahrung muss ich, außer zu Jagen, aber auch noch Felder bestellen und so weiter. Ihr seht, jede Aktion führt immer eine Konsequenz mit sich, die eine Konsequenz mit sich zieht, die eine Konsequenz mit sich zieht…

The so called “Wuselfaktor”

Was sich anstrengend liest, ist aber genau das, was von diesem Spiel erwartet und erhofft habe. In Die Siedler: Neue Allianzen hatte ich genau das eben nicht. Nach einer halben Stunde stand meine gesamte Siedlung und ich war im Endgame. Jenes war übrigens auch nicht gut. In Pioneers of Pagonia dagegen muss ich bereits sehr früh taktieren, abwägen, planen und Ressourcen einteilen. Stets fordern mich die Produktionszusammenhänge, motivieren mich aber auch unheimlich, sobald mich ich einen Warenkreislauf erfolgreich ans Laufen gebracht habe. Ein bisschen Probleme bereitet, haben mir die doch teils schwierigen Bedingungen des Terrains, welches sich nicht selten als nicht bebaubar herausstellte. Da müsste in der Erstellung der prozedural erstellten Maps vielleicht nochmal eine kleine Anpassung stattfinden. Aber das wird es auch. Denn die Presse-Fassung unterscheidet sich noch in genau solchen Punkten von der finalen Early-Access-Version. Zu dem was geplant ist später aber noch mehr.

Ich könnte mir die Challenge setzen, in diesem Test nicht das Wort “Wuselfaktor” zu erwähnen, aber nö. Denn kaum ein Spiel steht mehr dafür als Pioneers of Pagonia. Es entsteht ein buntes Treiben in meinem Dörfchen, Pioniere flitzen von A nach B, werken hier und dort und stehen sich auch eventuell mal im Weg. Es ist entspannend, aufregend und schön zugleich, den fleißigen Figuren beim umher wuseln zuzuschauen. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Kontrast zum Kopfzerbrechen, wenn mich irgend ein nicht funktionierender Warenkreislauf in meinem Aufbau hemmt. Pioneers of Pagonia ist beides. Cozy und anstrengend, beides aber auf seiner besten Art. Je nachdem, wie ich dieses Spiel eben erleben will.

Nicht nur das Errichten der 42 Gebäude zum Start macht Freude. Es ist auch das Erkunden der Karten. Anders, als es das Serien-Original im letzten Versuch gemacht hat, sind alle Karten zufallsgeneriert und bieten jedes Mal eine neue Erfahrung. Und zu entdecken, gibt es schon einiges. Nicht nur Ressourcen, auch neutrale Dörfer gibt es. Diese ermöglichen Handelsoptionen und man kann diese sogar zu Alliierten machen. Dazu, aber muss man sich erst Vertrauen erarbeiten. Die neutralen Dörfer sind eine sehr schöne Ergänzung und liefern ein wenig mehr Immersion. Das i-Tüpfelchen wäre es, wenn man es sich da auch mal mit einer Partei verscherzen und ein Kampf entstehen kann. Ja, PoP ist aufs Bauen, Siedeln, Entdecken und die Produktionsketten ausgelegt. Aber die Option zu haben, klingt verlockend.

Immer diese Störfaktoren

Zumindest muss man ja auch gar nicht auf militärische Konflikte verzichten, wenn ein wenig Siedler 3 & 4 Blut durch die Adern fließt. Zum einen treiben Banditen und Diebe ihr Unwesen. Diese schleichen sich gern mal in die Siedlung und lassen Waren aus dem Lager mitgehen, beklauen aber auch nicht selten mal unsere Pioniere. Mit Wachposten lässt sich Abhilfe schaffen, sofern man die Wachen auch mit entsprechenden Waffen ausrüsten kann. Unangenehmer sind dann aber die Werwölfe. Sollten diese nämlich einen Pioneer beißen, verwandelt sich dieser auch zum Werwolf. Zu viele unangenehme Widersacher sollte man also nicht um sich haben.

Die Kämpfe nehmen jedoch einen eher geringfügigen Teil ein. Den Kern bildet nach wie vor das Siedeln und Bebauen. Schon jetzt stimmt auch die Rezeptur und ich habe wirklich viel Spaß mit dem Titel. An den ein oder anderen Stellen merkt man aber, dass es hier und da inhaltlich noch etwas Luft nach oben gibt. Ich vermisse noch einen Fischer, ein größeres Lager, Brauereien oder seien es noch einige UI-Optimierungen. Aber was soll ich sagen, an all diesen Dingen wird gerade auch geschraubt und sind in der Mache, bzw. Teil der Roadmap. Doch etwas Ausgefallenes, Mutiges, Gewagtes, treffe ich in der Roadmap nicht an. Das ist womöglich der einzige Punkt, der mir noch fehlt: Die Einzigartigkeit, das große Unterscheidungsmerkmal zur Siedler-Reihe.

Technisch solide

So richtig grobe Schnitzer erlaubt sich die EA-Version von Pioneers of Pagonia nicht. Vielmehr sind es eben noch die Feinheiten, die ein Spiel im Early-Access-Status vermissen lässt. Auch technisch präsentiert sich der Titel als solide, ohne aber klare Stärken oder Schwächen auszuspielen. Der bunte und verspielte Look wirkt stimmig und passt zum Spiel. Stärker dagegen sehe ich die Musik. Ich konnte mich immer wieder beim Mitwippen erwischen, weil die schönen Klänge wunderbar das Gewusel untermalen. Abstürze, Freezes oder Bugs sind mir ebenfalls nicht untergekommen, womit ich persönlich noch fest gerechnet habe. Ich will das Spiel natürlich nicht davon frei sprechen. Angesichts des Status und prozedural generierter Maps, kann es hier selbstverständlich zu Fehlern kommen, muss es aber nicht.

