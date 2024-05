gamescom 2024 – Gibt es eine Sicherheitslücke bei der Koelnmesse?

Die gamescom 2024 ist nur noch wenige Monate entfernt und so lassen sich natürlich nicht nur viele Redakteur*innen, sondern auch Content Creator und Influencer*innen für die größte Spielemesse der Welt akkreditieren. Doch bei letzterer Gruppe könnt es zu Schwierigkeiten kommen, denn nicht nur hört man aus bestimmten Kreisen bereits von einer Menge Absagen, es soll angeblich auch eine große Sicherheitslücke im Konzept der Koelnmesse geben.

Gelangen Daten von Youtubern und Streamern über die Akkreditierung der gamescom 2024 an Hacker?

Es fing an mit einem Tweet, welchen der Twitter-Nutzer @apex_1337 aufsetzte. In diesem verkündete er, dass er eine Sicherheitslücke bei einem großen Unternehmen entdeckt habe und dies dem Unternehmen auch bereits mitgeteilt hatte. Doch anstatt dem Dank, den man für das Auffinden einer solchen Sicherheitslücke eigentlich erwarten würde, flatterte dem IT-Studenten eine Anzeige ins Haus. So tweetete er:

“Da ich bisher nichts weiter erhalten habe, mach ich das ganze etwas konkreter öffentlich. Koelnmesse, danke für die Anzeige. Ich werde den potentiellen IT-Sicherheitsvorfall heute noch dem BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Anm. d. Red.) melden und dem zuständigen Datenschutzbeauftragten des Landes NRW.”

Schwerwiegende Vorwürfe, welche derzeit auch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik überprüft werden. Während die Koelnmesse eine solche Sicherheitslücke vehement dementiert, so wurde also mittlerweile bestätigt, dass sich der IT-Student tatsächlich mit seinen Informationen an das Bundesamt gewendet hatte.

Sollten sich neue Ergebnisse hervortun oder neue Statements, etwa seitens der Koelnmesse, getätigt werden, halten wir euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Es sei gesagt, dass diese Situation lediglich für Content Creator, welche sich für die gamescom 2024 akkreditieren möchten, Auswirkungen haben könnte. Für normale Besucher*innen, die sich ein Ticket gekauft haben, sollte keinerlei Gefahr bestehen. Die gamescom wird in diesem Jahr am 21. August starten.

Titelbild: 2023 © NAT-Games

Quelle: gameswirtschaft