Nintendo – Wir wissen nun, wann es Informationen zum Switch-Nachfolger geben wird

Dass sich eine neue Konsole im Hause Nintendo in Entwicklung befindet, ist ein offenes Geheimnis. Die Switch erschien am 3. März 2017 und ist somit nun bereits sieben Jahre alt. Höchste Zeit also, neue Hardware auf den Markt zu bringen. Und mitten in das Brodeln der Gerüchteküche postete der Präsident des Unternehmens, Shuntaro Furukawa, einen ganz besonderen Tweet.

Die Nintendo Switch-Nachfolge wird bis spätestens März 2025 vorgestellt

Es ist eine recht simple, kleine Information und doch schlägt sie große Wellen. Denn obwohl es kein Datum, keinen Namen oder sonst irgendeine nennenswerte Information über die Konsole an sich gibt, so wird in Furukawas Tweet immerhin bestätigt, bis wann wir mit der Enthüllung der “Switch 2” rechnen dürfen. Er schreibt:

Hier ist Furukawa, Präsident von Nintendo. Wir werden noch in diesem Geschäftsjahr den Nachfolger der Nintendo Switch ankündigen. Es ist über neun Jahre her, seit wir im März 2015 die Existenz der Nintendo Switch angekündigt haben. Wir werden diesen Juni eine Nintendo Direct zum Nintendo Switch-Software-Lineup für die zweite Hälfte des Jahres 2024 veranstalten, bedenken sie aber, dass während dieser Präsentation der Nintendo Switch-Nachfolger nicht erwähnt wird.

Das Geschäftsjahr 2024 geht noch bis Ende März 2025, bis dahin werden wir Nintendos neue Konsole also allerspätestens zu Gesicht bekommen. Vorher dürfen wir uns aber noch über ein paar Ankündigungen für die gute alte Switch freuen. Alle wichtigen Infos zur Direct im Juni erhaltet ihr natürlich auch bei uns.

Titelbild: 2024 © Nintendo

Quelle: Nintendo via Twitter