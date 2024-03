Nintendo Switch 2 – Leaker gibt Hinweis zur neuen Konsole

Die Nintendo Switch 2 dürfte zu einem der meist erwarteten Konsolennachfolger aller Zeiten gehören. Ihr Vorgänger, die Nintendo Switch, wurde in diesem Jahr sieben Jahre alt und hat uns einige fantastische Spieletitel beschert. Bereits seit einigen Monaten brodelt die Gerüchteküche ordentlich, wenn es um den potentiellen Nachfolger geht. Der Leaker Nash Weedle versorgte uns nun mit neuem Input.

Nintendo Switch 2 soll „einen Schritt weiter gehen“

Nash Weedle ist in der Leaker-Szene kein Unbekannter. Er lieferte uns bereits heiße Tipps zu Metroid Dread und einem möglichen Animal Crossing-Nachfolger. Jetzt habe er angeblich neue Infos zum Switch-Nachfolger von einem Entwickler, der mit einem Dev Kit ausgestattet sei, erhalten. Dem Zufolge sollen die Entwicklungssysteme der Switch 2 vor kurzem ein wichtiges Update erhalten haben, welches es ihnen erlaube, „einen Schritt weiter zu gehen“.

Ob dabei nur die generelle Leistungssteigerung im Vergleich zum Vormodell oder bereits ein erheblicher Sprung in Richtung Microsoft und Sony-Konsolen gemeint ist, wird nicht genauer spezifiziert. Die Aussage des Entwicklers soll sich laut dem Leaker unter anderem auf Rescaling beziehen. Durch ein potentielles DLSS-Upscaling könnte die zukünftige Nintendo-Konsole dazu in der Lage sein, Spiele im Docking-Modus in 4k darzustellen. Das würde definitiv einen großen Schritt nach vorne bedeuten.

