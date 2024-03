Gewinnspiel – Wir verlosen zum Heimkinostart von ‘THE DIVE’ 1x die Blu-ray & 1x DVD (EuroVideo Medien)

Tauchen ist ihr Leben – oder war es zumindest in der Kindheit der beiden Schwestern Drew und May (Sophie Lowe und Louisa Krause). Jetzt, als junge Frauen, verabreden sie sich immer noch einmal im Jahr zu einem gemeinsamen Tauchgang. Doch längst ist das Band zwischen ihnen nicht mehr so eng, ihre Welten sind auseinandergedriftet. Es liegt viel Ungesagtes in der Luft, als sie in einer malerischen, entlegenen Bucht im Mittelmeer ihren Tauchgang vorbereiten. Während sie die Unterwasserwelt vor der Küste erkunden, werden sie von einem Felssturz überrascht. Mays Bein wird eingeklemmt. Sie hängt fest in 30 Metern Tiefe und Drew ist auf sich allein gestellt, ihre Schwester zu retten. Keine Seele weit und breit, Handy und Autoschlüssel wurden durch den Erdrutsch begraben. Drew versucht unter Aufbietung ihrer letzten Kräfte das Unmögliche und taucht mehrmals ab, um ihre Schwester mit Sauerstoff zu versorgen. Unterdessen laufen vor Mays inneren Auge immer wieder Bilder der gemeinsamen Vergangenheit ab. In einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit muss Drew entscheiden, ob sie ihr eigenes Leben retten will oder das ihrer Schwester …

© 2024 EuroVideo Medien GmbH / ab 18. April 2024 als DVD und Blu-ray sowie bereits ab 06. April 2024 digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

The Trip Wir verlosen zusammen mit EuroVideo Medien zum Heimkinostart von THE DIVE zwei Exemplare für euch. Gewinner:in 01: 1x Blu-ray von THE DIVE Gewinner:in 02: 1x DVD von THE DIVE The Dive Amazon Prime Video (Video-on-Demand)

Louisa Krause, Sophie Lowe (Schauspieler)

Maximilian Erlenwein (Regisseur) - Maximilian Erlenwein (Autor) - Jonas Katzenstein (Produzent)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Ab in die Tiefe mit dir Warst Du schon einmal tauchen oder hast Du einen Tauchschein bzw. möchtest gerne einen machen? & Was war das beeindruckendste, was du beim Tauchen erlebt oder gesehen hast?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an EuroVideo Medien GmbH für die Bereitstellung der Preise.