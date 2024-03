RimWorld – Neuer DLC “Anomaly” bringt den Horror des Weltraums

Die beliebte Kolonie Simulation Rimworld, die uns seit 2018 trotz einfachster Optik beglückt, bekommt einen neuen DLC! Ende April soll Anomaly veröffentlicht werden und euch die gesamte Bandbeite an außerweltlichen, gruseligen Phänomenen näher bringen.

Lovecraft Mystery für eure Kolonisten

Durch Anomaly werdet ihr und eure Kolonisten mit neuen schaurigen Ereignissen konfrontiert. Sobald eure Kolonie den Zorn einer außerweltlichen Intelligenz auf sich gezogen hat, können verschiedene Szenarien eintreten. Diese reichen von außerirdischen Obelisken, die wild eure Kolonisten klonen, über einen goldenen Würfel der Kolonisten zwingt ihn anzubeten, bis hin zu ekelhaften Fleischmonstern, welche die ganze Karte mit fleischigen Gebilden überziehen. Wie genau diese Ereignisse starten wissen wir bis jetzt noch nicht.

Um euch den neuen Bedrohungen wie Untoten oder Fleischmonstern zu stellen gibt euch Anomaly aber auch neue Waffen an die Hand. Verteidigt eure liebste Kolonie mit Flammenwerfern, Waffen die Feinde in den Wahnsinn treiben und Schockwaffen. Wenn ihr die neuen Kreaturen fangt könnt ihr sie auch in neuen Einrichtungen erforschen, um mehr über ihren Ursprung zu erfahren und Konstruktionen freizuschalten. Eine weitere Gefahr stellen zudem Kultisten da, die eure Kolonisten verfluchen können oder in makaberen Ritualen Monster beschwören.

Kostenloses Versionsupdate

Auch wenn ihr Anomaly nicht kaufen möchtet, steht ein Update des Spiels auf Version 1.5 an. Das gibt Spielern einige kostenlose Updates. Zum einen können Kolonisten nun zum Zeitvertreib Bücher lesen und damit, je nach Thema, sogar ihre Fähigkeiten verbessern. Neben weiteren Möbeln, Doppeltüren und weiteren allgemeinen Verbesserung gibt es im Kampf eine realistische Erweiterung. Kolonisten können jetzt wenn sie verwunden sind über den Boden kriechen und sich so im Notfall selbst in ein medizinisches Bett retten, sofern sie noch bei Bewusstsein sind. Was Langzeitspielern, die ihre Basis gerne um Wasser herum errichten in Bedrängnis bringen könnte ist außerdem die neue Fähigkeit der Mechanoiden, Wasser zu überwinden.

Wir sind von dem angekündigten DLC begeistert und freuen uns ihn bald selbst ausprobieren zu können. Aber auch wer seinen Geldbeutel schonen will bekommt durch die neue Version ein wenig Abwechslung!

Quelle: Ludeon Studios via Steam

Titelbild: © Ludeon Studios