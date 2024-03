Kinovorschau – Diese Filme starten im April 2024

In unserer monatlichen Kinovorschau könnt ihr euch wie immer einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. In diesem April geht es gleich mit zwei Kult-Bestien los, die die Kinoleinwände unsicher machen. Die Rede ist natürlich von Godzilla x Kong – The New Empire. Gruselig geht es dann mit Das erste Omen, einem Prequel zu dem im Jahre 1976 erschienenen Horrorfilm Das Omen, weiter. Außerdem startet die Filmbiographie von Amy Winehouse Back to Black, die das Leben und den Werdegang der verstorbenen Sängerin erzählt. Ende des Monats erscheint zudem die Actionkomödie The Fall Guy mit Ryan Gossling und Emily Blunt. Ein weiteres Highlight im April ist der Animefilm Lupin III: Das Schloss des Cagliostro aus dem Jahr 1979, bei dem Hayao Miyazaki Regie führte und dieses Jahr erneut auf der großen Leinwand gezeigt wird.

4. April

Godzilla x Kong – The New Empire (Action/Fantasy)

Andrea lässt sich scheiden (Drama/Tragikomödie)

Immaculate (Horror)

Monkey Man (Action)

9. April

Lupin III: Das Schloss des Cagliostro (Anime/Krimi/Abenteuer)

11. April

White Bird (Drama/Abenteuer)

Das erste Omen (Horror)

Ein Glücksfall (Drama/Thriller)

18. April

Back to Black (Biographie/Drama/Musik)

Abigail (Horror/Thriller)

bei uns heißt sie Hanka (Dokumentation)

23. April

Spy x Family CODE: White (Anime)

25. April

Arthur der Große (Abenteuer)

Challengers (Drama/Sport/Romanze)

Civil War (Action/Drama)

Sterben (Drama)

Es sind die kleinen Dinge (Komödie)

The American Society of Magical Negroes (Komödie/Satire)

30. April

The Fall Guy (Action/Komödie)

