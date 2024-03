Lupin III: Das Schloss des Cagliostro kommt wieder ins Kino

Hayao Miyazaki ist ein Name, den so ziemlich alle Anime-Fans kennen. Schließlich ist das von ihm mitbegründete Studio Ghibli für viele große Klassiker verantwortlich. Doch auch die ganz großen haben mal klein angefangen, und sei es vor 45 Jahren. Anlässlich dieses beeindruckenden Jubiläums erscheint Miyazakis Lupin III: Das Schloss des Cagliostro wieder im Kino.

Das Schloss des Cagliostro ist zurück in 4K

Dabei kehrt nicht nur einfach die Version 1979 zurück, sondern eine aufwendig aufbereitete Fassung in 4K. Somit könnt ihr die Abenteuer des Meisterdiebs Lupin des Dritten in noch nie gesehener Qualität genießen. Im Film, basierend auf der Mangaserie von Monkey Punch, bricht Lupin nach einem erfolglosen Einbruch in ein Casino in das europäische Fürstentum Cagliostro auf. Doch kaum angekommen, finden er und sein Kumpan Jigen sich mitten in einem Konflikt um Prinzessin Clarisse und den fiesen Grafen Cagliostro wieder. Und damit nicht genug, bald stecken sie gemeinsam mit dem Samurai Goemon und Lupins Ex-Freundin Fujiko im mit Fallen gespickten Schloss Cagliostro fest. Ab dem 9. April könnt ihr im Kino erfahren, wie sie sich aus der Situation befreien.

