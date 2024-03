Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 11.2024

Eine neue Woche steht an und damit natürlich auch wieder eine neue Releasevorschau. Wie jede Woche haben wir auch diesmal wieder alle Neuerscheinungen zusammengetragen, darunter wieder viele Indie-Spiele, ein obligatorischer Vertreter der jährlichen Sport-Iterationen und ein wiederbelebtes Franchise.

Indies, Baseball und mehr in der Releasevorschau

Death of a Wish (PC, Switch) – 11. März

Ein stilistisches Action-RPG, in welchem ihr euch in einem Albtraum durch Horden von fiesen Monstern schnetzelt.

Hellbreach: Vegas (PC) – 11. März

Ein Koop-Shooter, bei dem ihr Monstermassen aufhalten müsst, die Las Vegas stürmen wollen.

Rebel Transmute (PC, Switch) – 11. März

Ein Retro-Metroidvania, welches tatsächlich von der Metroid-Reihe inspiriert zu sein scheint.

Contra: Operation Galuga (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 12. März

Das legendäre Shoot’em’Up ist wieder da, größer, besser, bombastischer als je zuvor.

Goblin Stone (PC, PS5, XSX, Switch) – 12. März

Während in Fantasy-Spielen immer die Goblins als Feinde angesehen und bekämpft werden, helft ihr ihnen in diesem rundenbasierten RPG, sich zu wehren.

Passing By: A Tailwind Journey (PC, Switch) – 12. März

Mit eurem kleinen Luftschiff fliegt ihr von einer schwebenden Insel zur nächsten, erkundet diese, trefft interessante Leute und sammelt Ressourcen für euer luftiges Abenteuer.

Slavania (PC) – 12. März

In diesem Fantasy-Metroidvania kämpft ihr euch mit einem magischen Speer durch eine bunte und gleichzeitig gnadenlose Welt mit gefährlichen Kreaturen.

Cybertrash STATYX (PC, PS4, Xbox One, XSX, Switch) – 13. März

Ein 2D-Sidescoller-Shoot’em’Up, in welchem ihr durch eine Cyberpunk-Welt lauft, springt, rutscht und vor allem ballert.

Llamasoft: The Jeff Minter Story (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 13. März

Eine interaktive Dokumentation über den englischen Spieleentwickler Jeff Minter inklusive 42 seiner Spiele in einem Komplettpaket.

MACROSS -Shooting Insight- (PC, PS4, PS5, Switch) – 13. März

Sechs Geschichten aus der Sci-Fi-Weltraum-Shoot’em’Up-Reihe.

Azoove (PC, Switch) – 14. März

Ein strategisches Koop-Deckbuilding-Roguelike, in welchem ihr gemeinsam mit euren Mitspieler*innen die passenden Strategien entwickeln müsst, um eine tödliche Wüste zu durchqueren.

Crown Wars: The Black Prince (PC, PS5, XSX, Switch) – 14. März

Ein taktischer Mix aus Aufbau-Strategie und strategischen Kämpfen angesetzt im Hundertjährigen Krieg.

Paint The Town Red VR (PC, PS5, MetaQuest) – 14. März

Es gibt sehr viele rote Blut-Voxel in diesem First Person-Nahkampfspiel, in welchem ihr in diversen Settings blockigen Gegnern die rote Suppe entlockt.

Star Wars: Battlefront Classic Collection (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. März

Die beiden absoluten Klassiker aus dem Krieg der Sterne-Universum, Battlefront 1 und 2, sind in diesem Gesamtpaket in überarbeiteter Form enthalten.

UNABLES (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. März

Ein witziges Puzzlespiel, bei welchem ihr die Rätselaufgaben löst, indem ihr die Spielwelt selbst hin- und herdreht.

Buckshot Roulette (PC) – 15. März

Ihr spielt eine Runde Russisch Roulette gegen einen gruseligen Gegner, aber mit allerlei spannenden Kniffen…als ob Russisch Roulette alleine nicht schon nervenaufreibend genug wäre.

MLB The Show 24 (PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 15. März

Und hier ist er, einer der jährlichen sportlichen Vertreter, diesmal ist wieder Baseball an der Reihe.

Das legendäre Open World Rollenspiel bekommt endlich eine Fortsetzung, welche bereits lange von Fans herbeigesehnt wurde und nun endlich Wirklichkeit wird.

PJ Masks Power Heroes: Mighty Alliance (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 15. März

Ein Spiel basierend auf der Kinderserie für die etwas jüngere Zockergeneration.

Und damit hätten wir eine weitere Woche mit der Releasevorschau abgehakt. Wir sind gespannt, welche neuen Spiele die nächste Woche für uns parat haben wird.

Titelbild: 2024 © THQ Nordic | 2024 © Aspyr

