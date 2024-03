Battlefield – Creative Director verlässt das Studio

Es steht scheinbar schwierig um das nächste Battlefield, welches sich derzeit bei Entwicklerstudio DICE in der Mache befindet. Denn Creative Director, Craig Morrison, hat nun das Studio verlassen. Doch das ist nicht der einzige Weggang in letzter Zeit.

Wie steht es um die Entwicklung von Battlefield?

Nicht erst, aber insbesondere nach dem kritisierten Release von Modern Warfare 3, liegt die Hoffnung auf ein starkes Konkurrenzprodukt. In der Vergangenheit zeigte sich hier vor allem Battlefield als Gegenentwurf, auch wenn es mit den großen Schlachtfeldern und der zerstörbaren Umgebung, aber insbesondere durch die Vehikel einen etwas anderen Grundansatz gab. Doch die Shooter-Hoffnung leidet gerade unter einer Fluktuation auf wichtigen Positionen. Der erst Ende 2022 angetretene Craig Morrison verlässt nämlich DICE, nachdem er eigentlich das nächste große Battlefield gestalten sollte. Zuvor war Lars Gustavsson in diesem Amt und bekleidete dies über 22 Jahre.

Nach dem katastrophalen Launch von Battlefield 2042 aber war auch für ihn Schluss. Trotzdem keine leichte Fakelübergabe also. Bereits zuvor wurde das gesamte Team von Ridgeline Games entlassen, die an einer Story für das neue Battlefield arbeiten sollten. Auch Marcus Lehto, der dort führend aktiv war, verließ damit das Studio. Die Entwicklung steht also auch aktuell unter keinem guten Stern. Nähere Infos zum Spiel sind nicht bekannt, allerdings dürfte die vakante Position in Creative Director Rolle nicht gerade für eine baldige Veröffentlichung sprechen. Aktuell geistern Gerüchte im Netz, nachdem das Spiel sich auf alte Werte fokussieren soll, wie etwa 64 Player Maps, als auch extrem zerstörbare Maps. Nichts davon ist aber bis zum heutigen Tag bestätigt, da auch ein offizieller Reveal noch nicht stattgefunden hat.

Quelle: Battlefield Bulletin via X (Twitter)