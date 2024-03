Nintendo – Neuer Mario-Film und mehr: Alle Updates vom MAR10 Day

Der 10. März jeden Jahres wird bereits seit geraumer Zeit als internationaler Mario-Tag gefeiert. Passend dazu lieferte uns der japanische Spielehersteller Nintendo ein kleines Update-Video mit einigen interessanten Ankündigungen. Wir haben für euch die wichtigsten Infos vom Mario-Tag in kürze zusammengefasst.

Ein neuer Super Mario Bros. Film ist in Arbeit

Die wohl größte Ankündigung gleich zu Beginn: Shigeru Miyamoto kündigte gemeinsam mit Chris Meledandri von Illumination eine Fortsetzung des Super Mario Bros. Films an. Der Nachfolger des erfolgreichen Animationshits aus dem Jahr 2023 soll voraussichtlich am 3. April 2026 in den Vereinigten Staaten erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum für Deutschland ist noch nicht bekannt.

Nicht mehr allzu lang müssen wir hingegen auf die Releases von Paper Mario: Legenden vom Äonentor und Luigi’s Mansion 2 HD warten. Paper Mario erscheint bereits am 23. Mai und Luigi geht ab dem 27. Juni 2024 erneut auf Geisterjagd.

Abschließend gab es noch Updates für die Game Boy-Kollektion der Nintendo Switch. Mit Dr. Mario, Mario Golf und Mario Tennis erwarten euch drei echte Mario-Klassiker ab dem 12. März 2024. Wer das komplette Update zum MAR10 Day nochmal nachholen möchte, kann dies im nachfolgenden Video tun.

Quelle: Nintendo of Amercia via YouTube

Titelbild: © 2024 Nintendo, Illumination