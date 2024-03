Thaumaturge – Der neue RPG-Hit?

Am 4. März ist das neue RPG Thaumaturge für PC erschienen. In diesem spielt ihr Wiktor Szulski, einen Thaumaturgen, der in das Warschau von 1905 zurückkehrt, um dämonische Wesen aufzuhalten. Das Spiel wurde von Fool’s Theory entwickelt und von 11 bit studios veröffentlicht.

Alle Infos zu Thaumaturge

Der Fokus von Thaumaturge liegt auf der Story und den Entscheidungen, die Spielende treffen können. Als Wiktor Szulski kehren Spieler*innen aufgrund von Familienangelegenheiten zurück nach Warschau. Dort wimmelt es von dämonischen Kreaturen, die als Salutors bezeichnet werden. Wiktor besitzt wegen seiner Familie die spezielle Gabe, die Salutors zu zähmen. Aufgrund seiner Gabe ist er der titelgebende Thaumaturge. Der Trailer gibt nicht viel Informationen darüber, was uns genau erwartet. Laut der Steamseite soll es jedoch um Geheimnisse und alte Familiengeschichten gehen.

Spielerisch gibt es Kämpfe mit Mensch und Salutors, Dämonen können gebändigt und andere beeinflusst und deren Seele gelesen werden. Zudem soll das Warschau von 1905 historisch recherchiert worden sein und wir treffen auf geschichtliche Figuren. Wie sich die kulturell vielfältige Stadt des 20. Jahrhunderts mit dämonischen Feinden als Thaumaturge genau spielen lässt und ob der Titel am Ende sogar eine wahre Offenbarung werden wird, wird sich zeigen müssen.

