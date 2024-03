Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 10.2024

Und zack, schon sind wir mit der Releasevorschau im März angekommen. Und nicht nur der Frühling lässt sich langsam blicken, auch ein großer Haufen an neuen Spielen wird in dieser Woche auf den Markt gespült. Es sind wirklich sehr viele Spiele und damit ihr nicht den Überblick verliert legen wir direkt mit unserer Liste los. Garantiert wird etwas für euch dabei sein.

Der Frühling beginnt in der Releasevorschau

Nova Core Chaos (PC) – 4. März

Ein Sci-Fi-Koop-Kochspiel a la Overcooked, in welchem ihr als kleine Roboter Energiekristalle für eure Kund*innen zubereiten müsst.

Sixty Four (PC) – 4. März

Ein ästhetisches Idle-Game.

The Thaumaturge (PC, PS5, XSX) – 4. März

Ein düsteres, erzählerisches Adventure-RPG im Warschau des 20. Jahrhunderts, welches von fiesen Monstern heimgesucht wird.

Classified: France ’44 (PC, PS5, XSX) – 5. März

In diesem Taktik-Strategiespiel kämpft ihr im von den Nazis besetzten Frankreich mit einer Spezialtruppe und erlebt die Geschehnisse rund um den legendären D-Day.

Expeditions: A Mudrunner Game (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 5. März

Eine weitere Fahrt durch den Matsch erwartet euch, geschaffen von den Machern von Spielen wie MudRunner und SnowRunner.

FloraMancer: Seeds and Spells (PC) – 5. März

Die Zaubersprüche, die ihr bei euren Abenteuern verwendet, müsst ihr erst einmal als Pflanzen in eurem Garten heranzüchten und pflegen.

The Outlast Trials (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 5. März

Der neue Horror-Schocker, den ihr entweder alleine oder online bestreiten könnt.

WWE 2K24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 5. März

Es geht im neuen Ableger der Wrestling-Reihe ein weiteres Mal in den Ring.

Berserk Boy (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 6. März

Ein rasanter 2D-Platformer mit Retro-Flair, offensichtlich stark inspiriert von Spielen der MegaMan-Reihe.

Hairdresser Simulator (PC, PS5, XSX) – 6. März

Ein weiterer Berufszweig, welcher in einem Simulationsspiel verwurstet wird und bei dem ihr echten Menschen keinen Schaden auf dem Kopf zufügen könnt.

Hex Gambit: Respawned (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 6. März

Ein taktisches, rundenbasiertes Spiel auf einem hexagonalen Spielfeld.

Reveil (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 6. März

Ein storylastiges First-Person-Horror-Adventure auf einem verfluchten Zirkus.

Winter Survival (PC) – 6. März

Hmm, ich frage mich, ob bei diesem Titel eine Beschreibung des Spiels notwendig ist. Spoiler: Es geht um das Überleben in der Wildnis im Winter.

A Twisted Tale (PC) – 7. März

Ein klassisches Point’n’Click-Adventure, stark inspiriert von den großen Klassikern des Genres.

Astro Duel 2 (PC, Switch) – 7. März

Ein kompetitives Partyspiel mit einer Mischung aus Topdown-Weltraumshooter und 2D-Action-Kampfspiel in Retro-Pixelgrafik.

Chasing the Unseen (PC) – 7. März

Ihr erklimmt kolossale Kreaturen, ganz im Stil von Shadow of the Colossus, und erkundet so die Spielwelt.

Potions: A Curious Tale (PC) – 7. März

Um mystische Labyrinthe zu erkunden und fiese Bossmonster zu besiegen erfordert es auch die richtigen Tränke und das ist in diesem Spiel euer Aufgabenbereich.

Snufkin: Melody of Moominvalley (PC, Switch) – 7. März

Ein malerisches Adventure, in welchem die Musik und die Geräusche der Welt eine wichtige Rolle spielen.

Taxi Life: A City Driving Simulator (PC, PS5, XSX) – 7. März

Nicht ganz so verrückt wie Crazy Taxi, sondern eher realistischer und ruhiger erkundet ihr als Taxifahrer*in die Straßen von Barcelona.

The Pirate Queen: A Forgotten Legend (PC, MetaQuest) – 7. März

In diesem VR-Puzzle-Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Cheng Shih, einer legendären Piratin mit der Stimme der Schauspielerin Lucy Liu.

Time to Morp (PC) – 7. März

Ein Simulations-Spiel in welchem ihr die Fähigkeiten der sogenannten Morps verwenden müsst, um an Ressourcen zu gelangen.

Top Racer Collection (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 7. März

Eine Collection der 16bit-Racer Top Racer, Top Racer 2 und Top Racer 3000 sowie dem zusätzliche Bonusspiel Top Racer: Crossroads.

Zoria: Age of Shattering (PC) – 7. März

Ein klassisches Topdown-Fantasy-RPG, wie es so wahrscheinlich direkt unter der Definition des Genres stehen würde.

Backpack Battles (PC) – 8. März

Inventarverwaltung gepaart mit Autobattler-Mechaniken.

Bore Blasters (PC) – 8. März

Schießt und bohrt euch durch verschiedene Mineralien, sammelt dabei Ressourcen ein, um eure Maschine zu verbessern und so in unentdeckte Orte der Höhle weiter vorzudringen.

Magic Chaos (PC) – 8. März

Ein Bullet Hell Multiplayer, bei dem ihr den Schüssen eurer Gegner*innen ausweichen müsst, während ihr gleichzeitig natürlich versucht, diese zu treffen.

Stilt (PC, PS5, MetaQuest) – 8. März

Ein bunter First Person-Platformer, in dem eure Spielfigur auf Stelzen mit Sprungfedern unterwegs ist, was das Platforming natürlich erschwert.

Stolen Realm (PC, XSX, Switch) – 8. März

Ein rundenbasiertes Fantasy-RPG mit taktischen Kämpfen und Dungeon Crawling.

Summerhouse (PC) – 8. März

Ein kleines Spiel in dem es einfach nur darum geht, kleine süße Häuser zu gestalten und bauen.

Unicorn Overlord (PS4, PS5, XSX, Switch) – 8. März

Dieses Genre ist in dieser Woche stark vertreten, denn hier haben wir ein weiteres taktisches Fantasy-Strategie-RPG.

Star Racer (PC) – 9. März

Ein Weltraum-Rennspiel ganz im Stil von F-Zero.

Und damit haben wir endlich das Ende dieser Releasevorschau erreicht. Ganz schön viele Spiele, nicht wahr? Wie gesagt, bei so einer bunten Mischung wird auf jeden Fall für jeden Spielegeschmack etwas dabei sein. Ob wir auch nächste Woche wieder von Neuerscheinungen so überladen werden, könnt ihr nur herausfinden, wenn ihr dann auch wieder in die Releasevorschau hereinschnuppert.

Titelbild: 2024 © Red Barrels Games | 2024 © Play With Furcifer

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.