Metroid Prime 4 – Spieletester für Triple A-Titel gesucht

Noch nicht veröffentlichte Spielehighlights vor allen anderen zu spielen und dafür auch noch bezahlt werden? Klingt doch wie ein Traumjob oder? Aktuell könnte dieser Traum schon bald in Erfüllung gehen, denn die Retro Studios suchen aktuell Spieletester für ihr Studio in Austin, Texas. Bekanntermaßen arbeitet das Team der Retro Studios bereits seit 2019 an Metroid Prime 4.

Das Aufgabenfeld als Produkttester ist vielseitig

Wer als Produkttester für die Retro Studios in Frage kommen möchte, sollte sich auf ein vielfältiges Aufgabenfeld einstellen. Dafür erwartet einen eine wöchentliche Bezahlung, Gesundheitsleistungen, ein bezahlter Freizeitausgleich, bezahlter Urlaub und ein Zugang zu Nintendo-Rabatten. Im Gegenzug dazu erwarten euch folgende Aufgaben:

Entwickeln und Ausführen von Testplänen zur Bestätigung von Entwickleranforderungen und zur Entdeckung von Fehlern in bereits freigegebener Software.

Tägliche Erstellung detaillierter Mängelberichte für das Entwicklungspersonal.

Führt Konformitätstests durch, um sicherzustellen, dass die Software den gesetzlichen Vorschriften und/oder Leistungsstandards oder -anforderungen entspricht.

Testen der Software auf Zuverlässigkeit, Konsistenz, Abwesenheit von Produktfehlern und Konformität.

Prüft und verifiziert behobene Fehler, um die Qualitätskontrolle zu gewährleisten.

Arbeitet eng mit den Mitarbeitern der Retro-Produktion und der Entwicklung zusammen, um Probleme zu beheben.

Stellt sicher, dass Fehler ordnungsgemäß nachverfolgt werden.

Mithilfe beim Testen der hauseigenen Entwicklungstools.

Testet Treiber für verschiedene Software-Updates.

Unterstützung des Entwicklungspersonals durch Testen von Funktionen/Gimmicks.

Führt Routineaufgaben und -verfahren aus.

Arbeitet im Rahmen von festgelegten Verfahren.

Erhält Arbeit in Form von kurzfristigen Aufträgen mit ausgearbeiteten Skizzen.

Die konkrete Stellenausschreibung für den Job in den Vereinigten Staaten finden ihr hier.

Quelle: www.careers.nintendo.com

Titelbild: © 2024 Nintendo