Streamingvorschau – Was kommt Neues im April 2024?

Auch in diesem Monat erspart euch wieder unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im April 2024 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Netflix nimmt diesen April einige vielversprechende Neuerschienungen in sein Katalog auf. Dazu zähltn unter anderem Parasyte: The Grey, Dead Boy Detectives und Rebel Moon – Teil 2: Die Narbenmacherin. Außerdem startet die zweite Staffel des Coming-of-Age-Dramas Heartbreak High. Krimi-Fans dürfen sich auf Sherlock – Staffel 1 bis 4 freuen und auch Animefans bekommen diesen Monat einige Neuzugänge wie Black Clover und Shaman King: Flowers geliefert.

Komödie

1. April:

Vorstadtweiber – Staffel 1 bis 6

3. April:

Rodeio Rock: Unverhofft kommt oft

12. April:

Wand an Wand

Top Five

15. April:

Lady Bird

19. April:

Jagdsaison

25. April:

City Hunter

29. April:

Hochzeitsreise

30. April:

Sophia, der Tod und Ich

Generation Beziehungsunfähig

Action

3. April:

Peppermint: Angel of Vengance

Beverly Hills Cop – Ich lös‘ den Fall auf jeden Fall (Actionkomödie)

Beverly Hills Cop II (Actionkomödie)

Beverly Hills Cop III (Actionkomödie)

4. April:

Crooks

25. April:

The 355

Science-Fiction

5. April:

Parasyte: The Grey

19. April:

Rebel Moon – Teil 2: Die Narbenmacherin

Thriller

4. April:

Ripley

10. April:

Die Entführung des Fluges 601

12. April:

Das Leuchten der Rentiere

Mystery

10. April:

Antracite

25. April:

Dead Boy Detectives

Drama

1. April:

The English Patient

4. April:

Der Tränenmacher

5. April:

Scoop: Ein royales Interview

11. April:

Mittsommernacht

Der Vogel und die Löwin – Staffel 3

Heartbreak High – Staffel 2

12. April:

A Journey

Amar Singh Chamkila

15. April:

Dreamgirls

19. April:

Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom

24. April:

Mit zitternden Händen

26. April:

Der Fall Asunta

Krimi

1. April:

Sherlock – Staffel 1 bis 4

Historienfilm

23. April:

Briganti: Das Gold des Südens

Animation

12. April:

Good Times

Anime

1. April:

GTO: Great Teacher Onizuko

Black Clover

17. April:

The Grimm Variations

21. April:

Shaman King: Flowers – Staffel 1

Biopic

10. April:

Rocketman

Doku

2. April:

Zusammen: Die Tripl3-Gewinner

5. April:

Das antisoziale Netzwerk: Memes, Verschwörungstheorien und Gewalt

10. April:

Unlocked: A Jail Experiment

17. April:

Unsere lebende Welt

26. April:

Hack Your Health: Die Geheimnisse unserer Verdauung

True Crime

3. April:

Crime Scene Berlin: Nightlife Killer

Files of the unexplained

10. April:

Jennifers Tat

Mockumentary

30. April:

Fiasco

Reality-TV

1. April:

Die magische Prank-Show mit Justin Willman

10. April:

Unlocked: A Jail Experiment

15. April:

The Real Housewives of Beverly Hills – Staffel 9

Keeping Up with the Kardashians – Staffel 14

17. April:

The Circle: USA – Staffel 6

Böses Spiel – Teil 1

23. April:

Fight for Paradise: Wem kannst du trauen? – Teil 1

24. April:

Böses Spiel – Teil 2

30. April:

Fight for Paradise: Wem kannst du trauen? – Teil 2

Prime Video

Amazons Prime Video nimmt in diesem Monat einige Neuheiten in sein Katalog auf. Unter anderem die Komödie Ticket ins Paradies mit Julia Roberts und George Clooney. Ein weiteres Highlight ist das Fantasydrama Three Thousand Years Of Longing, das bereits ab dem 1. April gestreamt werden kann. Zudem sichert sich der Streamingdienst einige Filmreihen wie die Batman-Saga, Matrix und Ice Age 1-4. Worauf sich besonders die Gamer freuen dürften ist die am 11. April startende Serie Fallout zum gleichnamigen Videospiel.

Komödie

1. April:

Ticket ins Paradies

3. April:

I Feel Pretty

5. April:

Date mich Billy Walsh!

8. April:

Nightlife

15. April:

Scrubs – Die Anfänger – Staffel 1-9

17. April:

Ride On

22. April:

Puppy Love

Action

2. April:

New York Confidential

3. April:

Dangerous

Run Hide Fight

4. April:

God Is A Bullet

5. April:

Batmans Rückkehr

6. April:

Batman Forever

7. April:

Batman vs Superman: Dawn of Justice

8. April:

Detective Knight: Rogue

9. April:

American Sniper

10. April:

The Dark Knight

The Dark Knight Rises

Batman Begins

18. April:

Skyscraper

28. April:

Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)

Fantasy

1. April:

Three Thousand Years Of Longing

15. April:

The Great Wall

Science-Fiction

7. April:

Matrix

Matrix Reloaded

Matrix Revolutions

8. April:

T.I.M

11. April:

Fallout – Staffel 1

28. April:

Sphere

Thriller

15. April:

What Comes Around

Horror

3. April:

Get Out

7. April:

Talk to Me

25. April:

THEM: The Scare – Staffel 2

29. April:

Escape The Field

Halloween Ends

Mystery

15. April:

Pretty Little Liar – Staffel 1-7

Western

12. April:

The Hateful 8

Drama

1. April:

Revenge – Staffel 1-4

Homeland – Staffel 1-8

5. April:

Stars At Noon

12. April:

Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste

30. April:

Dark Hearts – Staffel 1

– Staffel 1 The Comedian

Romanze

4. April:

Músic

Historienfilm

24. April:

Jeanne Du Barry

Animation

5. April:

Ice Age

Ice Age 2 – Jetzt taut’s

Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los

Ice Age 4 – Kollision voraus!

Reality-TV

18. April:

Going Home with Tyler Cameron – Staffel 1

Disney+

Auf Disney+ erscheinen in diesem April wieder einige Dokus über Tiger, Pumas und Co. Außerdem startet mit Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story eine Dokuserie über die Rock-Band Bon Jovi. Der Streamingsdienst nimmt aber natürlich auch wieder ein paar neue Animationsfilme und -serien in sein Katalog auf. Mit dabei ist der erst Ende letzten Jahres erschienene Animationsfilm Wish und die Serie Iwájú mit der dazugehörigen Doku Iwájú: A Day Ahead.

Komödie

3. April:

Meine wilden Töchter – Staffel 1-2

Thriller

12. April:

Wir sehen uns in einem anderen Leben – Staffel 1



Drama

6. April:

The Fable – Staffel 1

12. April:

The Greatest Hits

K-Drama

10. April:

Blood Free – Staffel 1

Krimi

24. April:

Tracker – Staffel 1



Anime

3. April:

Undead Unluck – Staffel 1 (neue Folgen)

7. April:

Go! Go! Loser Ranger! – Staffel 1

Animation

3. April:

Wish

7. April:

Bluey – Staffel 3

10. April:

Iwájú – Staffel 1

24. April:

PJ Masks: Power-Helden – Staffel 1

Doku

10. April:

Iwájú: A Day Ahead

22. April

Tiger

Tigers on the Rise

Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse

26. April:

Die Rückkehr des Pumas

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story

Reality-TV

1. April:

Vanderpump Villa – Staffel 1 (neue Folgen)



10. April:

The Prank Panel – Staffel 1

