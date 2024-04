Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 15.2024

Über die Osterferien haben wir der Releasevorschau mal eine kleine Auszeit gegönnt, nun sind wir aber wieder am Start um euch von kommenden Spieleerscheinungen zu berichten.

Die aus der Pause wiederkehrende Releasevorschau

Spirit City: Lofi Sessions (PC) – 8. April

Die spielbare Version vom beliebten “Low-Fi Girl”. Ihr könnt verschiedene Geister finden, euren Charakter designen, euren Raum gestalten und dann mit beruhigender Low Fi-Musik entspannen.

Botany Manor (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 9. April

Erkundet ein gewaltiges Anwesen mit seinen wunderschönen Gärten und löst etliche Puzzles und Rätsel.

Children of the Sun (PC) – 9. April

In diesem strategischen Shooter könnt ihr abgefeuerte Kugeln beeinflussen und ihre Flugbahn verändern, damit sie auch garantiert im Ziel einschlagen.

Final Factory (PC) – 9. April

Ein strategisches Aufbauspiel im Stil von Spielen wie Satisfactory und Factorio, doch diesmal im Weltall und gepaart mit Weltraumshooter-Elementen.

Gigantic: Rampage Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 9. April

Die Definitive Edition der MOBA-Hero Shooter-Kombination mitsamt etlichen neuen Karten, Helden, einem neuen Spielmodus und diversen Verbesserungen am Gameplay.

Broken Roads (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 10. April

Ein Topdown-RPG in einem postapokalyptischen Australien.

Ereban: Shadow Legacy (PC, Xbox One, XSX) – 10. April

Ein Stealth-Action-Titel in einer futuristischen Welt bevölkert von Robotern, welche ihr mit eurer Fähigkeit, euch in einen Schatten zu verwandeln, überlisten könnt.

Space Prison (PC, PS5, XSX) – 10. April

Ein Strategie-RPG über eure Ausbruchsversuche aus einem Weltraumgefängnis.

The Planet Crafter (PC) – 10. April

Ein Survivalspiel auf einem fremden Planeten, welchen ihr durch Terraforming und dem Sammeln von Ressourcen bewohnbar für Menschen machen sollt.

Turbo Kid (PC, Switch) – 10. April

Ein Retro-Platformer basierend auf dem Film von 2015 über einen Jungen und sein BMX-Rad in einer postapokalyptischen Welt.

Yet Another Fantasy Title (PC) – 10. April

Wie der Titel es bereits verrät ein weiteres klassisches Topdown-Fantasy-RPG mit einer Menge Selbstironie.

Goons: Legends and Mayhem (PC, PS5, XSX, Switch) – 11. April

Eine chaotische Mischung aus Beat’em’Up und Arcade Eishockey mit unterschiedlichen Spielfeldern, Charakteren mit besonderen Fähigkeiten und unterschiedlichen Spielmodi.

Infection Free Zone (PC) – 11. April

Ein strategisches Aufbau- und Management-Spiel, in welchem ihr in einer postapokalyptischen Welt voller Zombies überleben müsst.

Anomaly Collapse (PC) – 12. April

Ein taktisches, rundenbasiertes Strategie-Roguelike mit knuffigen Tierfiguren in den Hauptrollen.

Jack Holmes: Master of Puppets (PC, PS5, XSX) – 12. April

Ein First Person Survival-Horror in einem etwas anderen Vergnügungspark mit gruseligen Puppen.

Lotus Lantern: Rescue Mother (PC) – 12. April

Ein Topdown Action Roguelite inspiriert von chinesischer Mythologie und der legendären Geschichte von Sun Wukong.

nBlocks (Switch) – 12. April

Eine Art virtuelles Lego, wo ihr mit Steckbauklötzen verschiedene Kunstwerke erschaffen könnt.

So, die Releasevorschau ist also ab jetzt offiziell wieder jede Woche am Start. Wenn ihr also wissen wollt, welche Spiele nächste Woche so erscheinen, dann erwartet gespannt die nächste Ausgabe.

Titelbild: 2024 ©Outerminds | 2024 ©Team17

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.