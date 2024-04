Prince of Persia – Ein neuer Ableger von den Dead Cells Machern?

Viele Jahre war es sehr still um Prince of Persia, denn Ubisoft schien lange Zeit wenig Interesse an der Marke zu haben. Nach dem desaströsen Announcement des Remakes von Sands of Time, hatte man lange keinen Grund mehr überhaupt noch an die Marke zu glauben. Spätestens seit The Lost Crown wissen wir aber: Es geht doch! Nun steht bereits die nächste Ankündigung bevor.

Roguelite trifft auf Prince of Persia

Die wie so oft gut informierte Website Insider Gaming hat zunächst erfahren, dass ein neues Prince of Persia kurz vor der Ankündigung steht. Konkret soll es sich um ein Roguelite von den Dead Cells Machern handeln. Damit einher gehen weitere Ungewöhnlichkeiten. Nicht nur hat man hier ein Indie Studio, welches für Ubisoft entwickelt, sondern auch steht ein Day One Steam Release bevor. Der neue Titel soll nämlich The Rogue Prince of Persia lauten und von Tag eins an auf Steam im Early Access erscheinen. Das wäre der erste Steam Day One Release seit 5 Jahren.

Der Titel sei bereits seit über 4 Jahren in Entwicklung und habe seinen Ursprung durch Gespräche zwischen Ubisoft und dem Dead Cells Studio, Evil Empire, gefunden. Zudem soll der Titel mit einem besonderen Art Style aufwarten und an frankobelgische Comics angelehnt sein. Dabei handelt es sich um französischsprachige Comics, die in Belgien und Frankreich erschienen und eine ganze Ära früher Comics prägten. Die prominentesten Vertreter sind u.a. Lucky Luke, Tim und Struppi und Asterix. Auf dem Triple-i Initiative Showcase soll der Titel erstmals vorgestellt werden. Der Early Access Release ist für den 14. Mai geplant. Zu anderen Plattformen ist aktuell noch nichts bekannt.

Bildquelle: 2024 © Evil Empire/ Ubisoft

Quelle: Insider Gaming