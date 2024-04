Call of Duty: Black Ops Gulf War – Erstmals auf dem Xbox Showcase im Juni zu sehen?

Laut Insider Gaming und The Verge werden im kommenden Juni erstmals einen Blick auf das neue Call of Duty: Black Ops Gulf War werfen können. Die Websites wollen erfahren haben, dass der Titel, anders als die Jahre zuvor, eher auf eine klassische Art und Weise angekündigt wird.

Call of Duty: Black Ops Gulf War wird wohl angekündigt wie früher

Dass es auch dieses Jahr wieder ein neues Call of Duty geben wird, ist bereits bekannt. Laut neuesten Insider-Informationen soll der neue Ableger im kommenden Juni vorgestellt werden. Auf dem Xbox Showcase soll es wohl erste Einblick in die Kampagne des Spiels geben. Mit Infos zu Multiplayer und Warzone rechnet man erst im August. Die Kampagne wird von Raven Software entwickelt und thematisiert den namensgebenden Golfkrieg. Zudem soll es eine Open World Kampagne werden. Inwiefern dies auch der Kampagne von MW3 ähnelt, ist unklar. Der Multiplayer und der Zombie-Modus hingegen wird von Treyarch entwickelt.

Es wäre seit Jahren das erste Mal, dass ein neuer Teil nicht per Spezial-Event innerhalb von Warzone angekündigt würde. Stattdessen wäre dies eine Rückkehr zum klassischen Ankündigungsformat der Reihe, wie es bereits zu Zeiten der Xbox 360 der Fall war, als Microsoft und Activsion bereits eine Partnerschaft in Bezug auf Call of Duty pflegte. Gänzlich unklar ist jedoch, ob der Titel auch Teil des Xbox Game Pass sein wird.

Keine Produkte gefunden.

Bild: 2024 © Activision Blizzard

Quelle: Insider Gaming