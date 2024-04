Nintendos Online Service – Das Ende einer Ära

Für Nintendos Vorgänger-Konsolen der Nintendo Switch bedeutet der 09. April 2024 das Ende einer Ära. Der Online Service für die Wii U und den 3DS wurden offiziell eingestellt. Zuvor hatte der japanische Spielehersteller noch die Möglichkeit geboten, vorhandenes eShop-Guthaben auf ein bestehendes Nintendo Konto zusammen zu führen.

Bereits seit März waren keine Käufe mehr möglich

Im Oktober 2023 kündigte Nintendo bereits die Abschaltung des Online-Services für die Wii U und den Nintendo 3DS an. Im Januar 24 gab es dann Klarheit darüber, wann dies letztendlich geschehen sollte. Jetzt ist also der Zeitpunkt gekommen, an dem wir uns endgültig verabschieden müssen. Gute Neuigkeiten gibt es derweil für alle Pokémon Bank-Nutzer. Der Service wurde bereits vergangenes Jahr kostenlos gemacht und bleibt bis auf Weiteres bestehen. Reguläre Käufe im Nintendo eShop der Switch-Vorgänger konnten bereits seit März nicht mehr getätigt werden.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe Mit Nintendo Switch können Fans in der definitiven Version von „Mario Kart 8“ wann und wo sie wollen spannenden Rennen fahren – sogar mit bis zu acht Freunden im lokalen Mehrspielermodus. „Mario Kart 8 Deluxe“ beinhaltet neben allen Strecken und Charakteren aus der Wii U-Version auch alle Strecken und Charaktere, die bisher nur als herunterladbare Inhalte verfügbar waren.

Dazu steigen auch ein paar neue Charaktere in den Fahrspaß ein: der Inkling-Junge und das Inkling-Mädchen aus Splatoon, König Buu Huu, Knochentrocken und Bowser Jr.!

Dazu wurde der Schlacht-Modus überarbeitet und kann nun ebenfalls mit Ballonschlacht und Bob-omb-Wurf aufwarten, mit neuen Strecken wie Dekabahnstation und Kampfarena und wiederkehrenden Strecken wie Luigi‘s Mansion aus Mario Kart: Double Dash!! für den Nintendo GameCube und Kampfkurs 1 aus Super Mario Kart für das Super Nintendo Entertainment System.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Nintendo via X

Titelbild: © 2024 Nintendo