Gewinnspiel – Wir verlosen zum Heimkinostart von ‘Silent Night – Stumme Rache’ 2x die Blu-ray (LEONINE Studios)

Brian Godlock muss mit ansehen, wie sein kleiner Sohn an Heiligabend in das Kreuzfeuer einer Gang gerät und stirbt. Dabei wird er selbst schwer verletzt und seiner Stimme beraubt. Rache wird nun zu seiner einzigen Mission und er beginnt dafür ein hartes Training. Godlock ist bereit, alles zu riskieren, um den Tod seines Sohnes zu vergelten.

Vergeltung um jeden Preis: Um den tragischen Tod seines Sohnes zu rächen, mischt Brian Godlock die düstere Welt krimineller Gangs auf. Der legendäre Regisseur John Woo („Mission: Impossible II”), der bekannt ist für seine einflussreichen Actionfilme, inszenierte mit SILENT NIGHT – STUMME RACHE einen gnadenlos packenden Revenge-Thriller. Sein unverkennbarer Stil garantiert nervenaufreibende und minutiöse Erzählkunst – und dass dieses Mal auch ohne viele Worte, denn sein Protagonist hat neben seinem Sohn auch seine Stimme verloren. Die Rolle dieses unnachgiebigen und stummen Rächers übernahm Joel Kinnaman („The Suicide Squad”). Zum weiteren Cast gehören Rapper Kid Cudi („Don’t Look Up”), Harold Torres („Run Coyote, Run”) und Catalina Sandino Moreno („Barbarians”). Als Produzenten fungieren die Macher der „John Wick”-Filmreihe.

© 2024 LEONINE Studios / ab 28. März 2024 als DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD Blu-ray sowie digital erhältlich!

Stille Nacht... Wir verlosen zusammen mit LEONINE Studios zum Heimkinostart von Silent Night – Stumme Rache zwei Exemplare für euch.

Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno, Kid Cudi (Schauspieler)

John Woo (Regisseur) - Robert Archer Lynn (Autor) - Luke Daniels (Produzent)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Vielen Dank an LEONINE Studios für die Bereitstellung der Preise.