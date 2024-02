Nintendo Switch 2 – Release erst 2025?

Seit Jahren befinden wir uns in der Wartephase auf eine Nintendo Switch 2, bzw. ein mögliches Pro-Modell. Erschienen oder angekündigt ist nach wie vor nichts. Doch möglicherweise wird das auch noch eine Zeit lang so bleiben. Laut übereinstimmenden Gerüchten verschiebt sich die Nachfolgekonsole.

Nintendo Switch 2 lässt auf sich warten

Angeblich hätte die Switch 2 dieses Jahr erscheinen sollen. Dies geht unter anderem aus Berichten von Forbes und Bloomberg hervor. Doch diese Pläne soll Nintendo verworfen haben. Anscheinend plane das Unternehmen einen Konsolen-Release für Anfang 2025. Laut Bloomberg sei sogar frühestens erst im März nächsten Jahres damit zu rechnen. Die Meldung erzeugte auch ein Beben beim Aktienkurs, der die Nintendo-Aktie zwischenzeitlich um fast 9% einbrechen ließ. Nintendo habe den Release intern verschoben, um ein pralleres Line-up für den Konsolenstart anbieten zu können. Gehandelt werden unter anderem ein neues 3D-Mario und Metroid Prime 4.

So stark die Release Games wären, so düster würde es aber für 2024 aussehen, da keine System Seller geplant wären. Eine Pro-Konsole dagegen habe Nintendo vor einiger Zeit über Board geworfen. Es habe Pläne gegeben, doch entschied man sich gegen einen Zwischenschritt. Zudem würde die Nachfolgekonsole auch alte Switch Games unterstützen, womit es die erste abwärtskompatible Konsole seit der Wii wäre. Die Gerüchte sind allerdings weder bestätigt, noch dementiert worden. Nintendo hüllt sich nach wie vor in Schweigen.

Quelle: Bloomberg

Bild: 2024 © Nintendo