Xbox – Radikaler Kahlschlag: Mehrere Studios geschlossen

Bei Xbox brennt es lichterloh. Wie Jason Schreier via Twitter mitteilte, werden gleich mehrere Studios dicht gemacht. Darunter auch Tango Gameworks, welches sicherlich von den betroffenen Studios die größte Fan Base hat.

Xbox schließt gleich vier Studios

Was wurde Microsoft gelobt, dass man auch mal Raum für Titel wie Hi-Fi Rush lässt. Doch der Boomerang kommt mit gleicher Geschwindigkeit zurück. Branchen-Insider Jason Schreier teilte mit, dass das Studio geschlossen wird. Bekannt wurde es auch durch The Evil Within. Ursprünglich hatte Shinji Mikami, der Resident Evil Schöpfer, das Studio ins Leben gerufen. Dieser trennte sich jedoch kurz nach Release von Hi-Fi Rush vom Team. Die Wellung der Enttäuschung und Empörung im Netz ist unter Fans enorm.

Wenig verwunderlich, aber dennoch unrühmlich ist die Schließung von Arkane Austin. Das Studio hatte zuletzt mit Redfall einen großen Flop hingelegt, der vor allem aufgrund von Management-Fehlern so wurde, wie es letztlich war. Weniger tragisch trifft es hingegen Alpha Dog Studios und Roundhouse Games. Die beiden Studios verschmelzen nämlich mit Zenimax Online. Fraglich ist allerdings, wie viele der Mitarbeitenden bei Xbox weiterhin beschäftigt sein können und wie viele gehen müssen. Schreier versprach hierzu bald mehr Infos via Bloomberg. Nichtsdestotrotz ist es (ein weiterer) dunkler Tag für die Industrie und für die Marke Xbox.

Quelle: Jason Schreier via X (ehemals Twittter)

Bild © 2023 Tango Gameworks

Hi-Fi RUSH Standard | Xbox Series X|S - Download Code Spürt den Beat, wenn der Möchtegern-Rockstar Chai und sein buntes Team aus Verbündeten mithilfe rabaukiger Rhythmuskämpfe gegen einen bösen Megakonzern für Robo-Implantate rebellieren!

Von Tango Gameworks – dem Studio von The Evil Within und Ghostwire: Tokyo (ernsthaft!) – kommt Hi-Fi RUSH, ein Actionspiel, bei dem die Charaktere, die Welt und der Kampf mit der Musik synchron sind!

