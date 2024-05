Hades 2 – Early Access für den PC verfügbar

Hades 2 ist seit heute Abend für alle PC Spieler im Early Access verfügbar! Nachdem vorher eine eingeschränkte Zahl von Spielern die Entwickler mit Feedback im Technical Test unterstützen durften, kann jetzt die breite Masse ran. Natürlich dürft ihr aber im Early Access kein fertiges und vor allem kein perfektes Spiel erwarten.

Early Access nur auf dem PC für Hades 2

Spieler auf den Konsolen müssen sich leider noch gedulden, denn erstmal bleibt der Early Access dem PC vorbehalten. Außerdem solltet ihr euch im klaren drüber sein, dass Early Access eben bedeutet ein unfertiges Spiel zu spielen. Das Ende der Geschichte rund um die Prinzessin der Unterwelt und Tochter des Hades, Melione, werdet ihr vorerst nicht erleben können.

Dennoch bietet Hades 2 bereits jetzt einiges. Ihr begleitet Melione auf ihrem Feldzug gegen Chronos, Titan der Zeit und ihr eigener Großvater. Der hat nämlich die Herrschaft über die Unterwelt an sich gerissen und Meliones Familie zerstört als sie noch ein junge Göttin war. Ihren Bruder und Protagonisten des ersten Teils, Zagreus, werden wir daher wenn überhaupt erst später erleben. Mit von der Partie sind aber ein paar Kinder der Nyx und vor allem die Hexe Hekate, welche Melione unterstützen. Während Zagreus damals noch aus der Unterwelt entkommen wollte, versucht Melione nun in sie einzubrechen.

Dabei stehen ihr verschiedene Waffen mit unterscherliedchen Movesets zur Verfügung. Im Technical Test konnten wir schon ihren magischen Stab und die Dolche ausprobieren. Da Melione nicht so wie Zagreus, sondern mit einer Hexe aufgewachsen ist, bedient sie sich selbst der Hexerei. So spielt sie sich erfrischend anders als ihr Bruder, ist aber genau so flink. Richtiges Ausweichen will also gelernt werden. Bei eurer Reise helfen euch außerdem eure Verwandte vom Olymp, die euch mit Segen austatten. Der Sonnengott Apollo eta lässt eure Angriffe Gegner blenden, Göttin des Herdfeuers Hestia gewährt euch Flammenattacken. Das alles sieht schon jetzt wunderschön aus und macht Lust auf mehr.

Hades 2 im Early Access könnt ihr jetzt für rund 30 € bei Steam erwerben. Außerdem ist es vollkommen mit dem Steam Deck kompatibel. Einen Trailer findet ihr unten.

Quelle: Supergiant via Steam

Titelbild: © Supergiant Games