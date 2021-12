Pokémon GO – Jahreszeit der Herkunft

Die nächste Jahreszeit in Pokémon GO steht fest. Die Jahreszeit der Herkunft. Die Jahreszeit der Herkunft läuft von Mittwoch, den 1. Dezember 2021 um 10Uhr bis Dienstag, den 1. März 2022 um 10Uhr. Nachdem das Entfesselte Hoopa seine Macht in der Jahreszeit des Schabernacks demonstriert hat, fragt sich Prof. Willow, welche mysteriösen Kräfte es wohl noch auf dieser Welt gibt. Seine Forschung hat ihn zu einer alten Höhle geführt, in der er eine riesige Tür mit merkwürdigen Entriegelungsmechanismen entdeckt hat. Wie kann sie geöffnet werden? Was liegt dahinter? In dieser Jahreszeit müsst ihr mit Prof. Willow und den Teamleitern zusammen Nachforschungen anstellen, um das Geheimnis dieser historischen Stätte zu lüften.

Pokémon GO – Wie ihr helfen könnt

Befristete Forschungen und Boni

Jeden Monat wird es eine befristete Forschung geben, in der ihr jeweils einen der Teamleiter dabei helfen müsst, einen der Entrieglungsmechanismen zu lösen. Die befristete FForschung im Dezember werden alle Spieler erhalten. Die Forschungen für Januar und Februar erhalten aber nur die Spieler, die das Ticket für die Pokémon GO Tour: Johto bis zum 10. Januar bzw 10. Februar gekauft haben. Außedem wird es jeden Monat einen zusätzlichen Bonus geben:

• Im Dezember müsst ihr Blanche helfen, 120.000 Sternenstaub zu erhalten, dann erhaltet ihr Belohnungen wie einen Kapuno-Hut, ein Kapuno und ein Glücks-Ei. Als zusätzlichen Bonus erhaltet ihr doppelten Sternenstaub für das Fangen des ersten Pokémon des Tages.

• Im Januar müsst ihr für Spark 240.00 EP erhalten, dann bekommt ihr Belungen wie einen Viscora-Hut, ein Viscora und ein Sternenstück. Als Bonus erhaltet ihr doppelte EP für das Fangen des ersten Pokemon des Tages.

• Im Februar müsst ihr für Candela 600 Pokémon fangen, um Belohnungen wie ein eF-eM-Hut, ein eF-eM und einen Fern-Raid-Pass zu erhalten. Als zusätzlichen Bonus erhaltet ihr doppelte EP für das Brüten von Pokémon und mehr XL-Bonbons für das Brüten von Pokémon.

Folgende Boni werde während der gesamten Jahreszeit aktiv sein:

• Rauch ist während des Stillstehens und während des Gehenes effektiver.

• Ihr teilt weiterhin erhöhten Schaden aus, wenn ihr aus der Ferne an Raids teilnehmt. Wahrscheinlich wird dieser aber weiterhin nur an den Schaden, den man auch vor Ort dem Raidboss zufügen würde, angeglichen.

• Ihr erhaltet garantiert ein Geschenk beim Drehen eines PokéStops.

• Ihr erhaltet ein zusätzliches Bonbon und ein garantiertes XL-Bonbon beim Tauschen von Pokémon.

Community Days und Pokémon GO Tour: Johto

Niantic hat, wie versprochen, gleich die Daten für alle Community Days der Jahreszeit angekündigt. Der Communityday im Dezember findet am 18. und 19. Dezember statt, der im Januar am 16. Januar und der im Februar am 12. Februar.

Außerdem haben sie auch gleich das Datum für das große Event, welches die Jahreszeit abschließen wird, angekündigt. Die Pokémon GO Tour: Johto findet am 26. und 27. Februar statt.

Gotta Catch ‘Em All!



Quelle: Pokemongolive

Titelbild: © Niantic