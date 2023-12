Disney Dreamlight Valley – Offizieller Release und viel Neues

Seit gut einem Jahr befand sich die abenteuerliche Simulation Disney Dreamlight Valley von Gameloft nun im Early Access. Am 5. Dezember war endlich der offizielle Releasetermin angesagt. Doch das war nicht die einzige Neuigkeit des Tages.

Was gibt es Neues bei Disney Dreamlight Valley?

Seit dem 5. Dezember gibt es Dreamlight Valley online und in Läden für Konsolen und den PC zu kaufen. An alle Spieler*innen, die das Game bereits im Early Access besessen haben, wurde zudem ein Überraschungspaket ingame versandt. In diesem enthalten waren unter anderem Outfits und ein neuer Begleiter: das Capybara. Das süße Wasserschwein ist aber auch für alle neu dazugekommenen Fans erhältlich, beispielsweise mit den neuen Regionen des DLCs A Rift in Time. Das ist der erste DLC des Spiels und dieser ist ebenfalls seit dem 5. Dezember erhältlich. Hier entdecken Spieler*innen drei neue Gebiete auf einer verschollen geglaubten Insel, auf der der böse Dschafar sein Unwesen treibt. Natürlich gibt es aber auch weitere nette Bewohner*innen wie Eve und Rapunzel kennenzulernen.

Für alle, die sich mit dem Hauptspiel vergnügen wollen, gibt es auch neue Inhalte. So findet beispielsweise Jack Skellington aus A Nightmare Before Christmas kurz nach Halloween seinen Weg ins Tal. Vielleicht etwas gruselig, aber Jack freut sich mindestens genauso auf Weihnachten wie der Rest der Bewohner*innen. Und um in die richtige Feierstimmung zu gelangen gibt es wieder jede Menge Items im neuen Winter-Sternenpfad zu gewinnen. Ebenso neu ist ein seltsames Gerät, das Vanellope gefunden hat und das es einem ermöglicht, die Valleys anderer Spieler*innen zu besuchen! Endlich ist ein online Multiplayermodus möglich. Disney Dreamlight Valley hat somit jede Menge Neues kurz vor Weihnachten zu bieten.

