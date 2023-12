Fortnite: Vom Battle Royale zum Open World-Survival-Crafting-Spiel

Fortnite ist eigentlich dafür bekannt, ein kunterbuntes Battle Royale-Spiel mit bekannten Gastauftritten zu sein. Doch mit LEGO® Fortnite kam am 7. Dezember nicht etwa ein Nachfolger im Lego-Stil heraus. Nein, stattdessen können sich Fans von Klemmbausteinen auf einen Survival-Crafting-Titel in einer Open World freuen, die sie individuell personalisieren und mit Freund*innen erkunden können. Das Ganze ist in der Fortnite-Anwendung möglich.

Quelle: Fortnite DE via YouTube | Titelbild: © Epic Games