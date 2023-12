Gewinnspiel – Wir verlosen zum Heimkinostart von ‘The Expendables 4’ 1x die Blu-ray & 1x DVD

Ausgerüstet mit sämtlichen Waffen, die sie in die Finger bekommen können, und den Fähigkeiten sie auch zu benutzen, sind die Expendables DAS ultimative Verteidigungs-Team – sie werden gerufen, um die Welt zu retten, wenn alle anderen Optionen vom Tisch sind. Die Söldnertruppe um Barney Ross (Sylvester Stallone) tritt nun an für einen letzten großen Auftrag, bei dem Lee Christmas (Jason Statham) Verantwortung übernehmen muss. An seiner Seite: Jede Menge neuer Teammitglieder mit ausgefallenen Kampf-Stilen und Taktiken. Der Countdown läuft heiß…

Wer begeisterter Actionfilm Fan und treuer EXPENDABLES Anhänger ist, darf sich also auf alte wie neue Gesichter freuen, die begleitet werden von imposanten Explosionen, dem vertraut lockerem Humor und vielen eindrucksvollen Kampf-Szenen! Und nicht nur bestehende Fans kommen hier voll auf ihre Kosten, denn dieser Film bietet spaßigen Nervenkitzel und hält garantiert jeden bei Laune. Kein Wunder, wenn man an die kreativen Köpfe hinter der Kamera denkt. Mit NEED FOR SPEED (2014) gelang dem Regisseur und Stuntman Scott Waugh der Durchbruch, der mit alteingesessenen Actionfilm-Profis wie den beiden Produzenten Avi Lerner (“Rambo”) und Kevin King Templeton (“Creed”) sowie dem Kameramann Tim Maurice-Jones („Snatch”) nun das beliebte Franchise mit THE EXPENDABLES 4 fortsetzt.

© 2023 LEONINE Studios / ab 22. Dezember 2023 als DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD Blu-ray sowie digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

Actiongeladen bis zum Ende Wir verlosen zusammen mit LEONINE Studios zum Heimkinostart von The Expendables 4 zwei Exemplare für euch. Gewinner:in 01: 1x Blu-ray von The Expendables 4 Gewinner:in 02: 1x DVD von The Expendables 4 The Expendables 4 [Blu-ray] Statham, Jason, Callaham, Dave, Cohen, Spenser (Schauspieler)

Waugh, Scott (Regisseur)

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Lieblingsfilm von Sylvester Stallone Welchen Film von Sylvester Stallone findest du am besten?

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Studios für die Bereitstellung der Preise.