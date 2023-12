Gewinnspiel – Wir verlosen zum Heimkinostart von ‘Joy Ride – The Trip’ 1x die Blu-ray & 1x DVD

Im Leben von Anwältin Audrey läuft alles perfekt – bis sie auf Geschäftsreise nach China geschickt wird, um dort einen wichtigen Deal zu sichern. Haken an der Sache: Audreys mangelnde Chinesisch-Kenntnisse. Der gewagte Plan: Lolo, Audreys beste Freundin seit Kindertagen muss als Dolmetscherin mit, dabei ist diese das komplette Gegenteil von Audrey. Am Flughafen wartet schließlich noch Lolos Cousine Deadeye, ein fanatischer K-Pop-Fan, für weitere Unterstützung soll Aubreys alte College-Freundin Kat sorgen, ein mittlerweile gefeierter Soap-Opera-Star mit einer Vergangenheit als Sex-Maniac. Doch leider läuft rein gar nichts nach Plan und der einzige Ausweg den Businessdeal abzuschließen, scheint die Suche nach Audreys leiblicher Mutter zu sein. Die Vier begeben sich auf einen aberwitzigen Roadtrip quer durchs Land, der schon nach kurzer Zeit völlig außer Kontrolle gerät…

Schreiend komische Szenen und das wohl abgefahrenste Frauen-Quartett der Filmgeschichte machen JOY RIDE – THE TRIP zum absoluten Comedy-Must-See. Für die furchtlose Komödie arbeiteten die Comedy-Expertinnen Adele Lim („Crazy Rich”) sowie Cherry Chevapravatdumrong und Teresa Hsiao („Family Guy”), die auch das Drehbuch schrieben, zusammen. Daneben zeichnet sich auch Seth Rogen mit seiner Produktionsfirma Point Grey Pictures („Bad Neighbors”) verantwortlich. Gemeinsam mit den Darstellerinnen Ashley Park, bekannt aus dem Netflix-Serienhit „Emily in Paris”, Stehanie Hsu aus „Everything Everywhere At Once” sowie den aufstrebenden Comedians Sherry Cola und Sabrina Wu schaffen sie ein krasses, feuchtfröhliches Vergnügen voller Sex, Drugs & K-Pop und gleichzeitig eine wunderbare Geschichte über Freundschaft, Familie und die universelle Suche nach Identität, Zugehörigkeit und Selbstfindung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

© 2023 LEONINE Studios / ab 08. Dezember 2023 als DVD und Blu-ray sowie digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

The Trip Wir verlosen zusammen mit LEONINE Studios zum Heimkinostart von Joy Ride – The Trip zwei Exemplare für euch. Gewinner:in 01: 1x Blu-ray von Joy Ride – The Trip Gewinner:in 02: 1x DVD von Joy Ride – The Trip Joy Ride - The Trip [Blu-ray] Park, Ashley, Cola, Sherry, Hsu, Stephanie (Schauspieler)

Lim, Adele (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Lieblings-Road-Trip Welchen Road-Trip-Film findest du am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 24. Dezember 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Studios für die Bereitstellung der Preise.