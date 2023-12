Visions of Mana – Rückkehr ins Manaland

15 lange Jahre mussten wir warten. Es war stillin der Welt von Mana. Doch mit Visions of Mana überrascht uns Square Enix mit der Rückkehr zum Pogopuschelparadies. Das neue Action-RPG-Abenteuer nimmt uns mit auf eine Reise zum schönsten Stück Natur in der Videospielgeschichte – dem Manabaum. Als heftiger Secret of Mana Fan, bin ich mehr als bereit euch alles zu erzählen, was wir bisher wissen…

Die Wurzeln von Mana

1991 wurde die Mana-Reihe mit dem Gameboy-Spiel Mystic Quest (Final Fantasy Adventure) gestartet – nicht zu verwechseln mit dem Super Nintendo Titel Mystic Quest Legend. Im Gegensatz zu anderen Final Fantasy-Spielen der frühen Ära zeichnete sich Mystic Quest durch ein Echtzeit-Kampfsystem aus, dass sich auch durch die anderen Mana-Spiele gezogen hat. Doch was macht ein Mana-Spiel aus? Nach Square Enix gehört dazu eine emotionale Handlung, das legendäre Manaschwert (man braucht immer große badass Schwerter in JRPGs), unvergessliche Musik, ein waffenbasiertes Kampfsystem und eine spannende Gruppe von unterschiedlichen Charakteren.



Der neue Protagonist aus Visions of Mana erinnert optisch etwas an Randy aus Secret of Mana. Er heißt Val und wurde mit der Aufgabe beauftragt eine Kindheitsfreundin zu beschützen, die von Feen als Feuergeweihte auserwählt wurde und zum Mana-Baum reisen soll, um dem Manafluss neues Leben einzuhauchen. Im wunderschönen Teaser Artwork von HACCAN sehen wir außerdem drei weitere Begleiter, die sich vielleicht im Verlauf des Spiels anschließen können? Die Welt sieht groß aus. Square Enix selbst bezeichnet sie als Semi-Open-World, es wird also wieder ordentlich zu entdecken geben.

Ein würdiger Nachfolger?

Der Trailer lässt hoffen. Die Hintergrundmusik versetzt mich zurück in eine längst vergange Zeit. Und das kommt nicht ganz von ungefähr, da Hiroki Kikuta am Werk ist. Dieser hat den magischen Soundtrack zu Secret of Mana geschrieben hat, dass unter Favoriten als eines der besten Spiele der Mana-Reihe gehandelt wird. Auch weitere bekannte Mana-Mitwirkende der Vergangenheit sind mit von der Partie:

Producer: Masaru Oyamada (Secret of Mana 2018, Trials of Mana 2020, Legend of Mana 2021 )

Masaru Oyamada (Secret of Mana 2018, Trials of Mana 2020, Legend of Mana 2021 ) Sound: Hiroki Kikuta (Secret of Mana 1993, Trials of Mana 1995, Trials of Mana 2020 and more), Tsuyoshi Sekito (Secret of Mana 2018, Trials of Mana 2020, Echoes of Mana and more), Ryo Yamazaki (Trials of Mana 2020, Echoes of Mana)

Hiroki Kikuta (Secret of Mana 1993, Trials of Mana 1995, Trials of Mana 2020 and more), Tsuyoshi Sekito (Secret of Mana 2018, Trials of Mana 2020, Echoes of Mana and more), Ryo Yamazaki (Trials of Mana 2020, Echoes of Mana) Character Design: HACCAN (Adventures of Mana, Secret of Mana 2018, Trials of Mana 2020)

HACCAN (Adventures of Mana, Secret of Mana 2018, Trials of Mana 2020) Monster illustrations: Airi Yoshioka (Dawn of Mana, Children of Mana, Heroes of Mana)

Airi Yoshioka (Dawn of Mana, Children of Mana, Heroes of Mana) Series monster design supervision: Koichi Ishii (GREZZO Co., Ltd.)

Der Trailer zeigt uns außerdem altbekannte Gegner wie den Pogopuschel, Pilzköpfe oder den Sichelanbeter. Die Welt zieht wunderschön aus, der Manabaum blüht prachtvoll wie eh und je und hey ist das da oben Lufti(Flammi)? Ach wie schön, wäre da nicht ein kleiner Wehmutstropfen.

Auch das 2018 erschienene Secret of Mana-Remake wirkte erst sehr vielversprechend, enttuppte sich für viele Fans aber als große Enttäuschung. Von fehlender Lippenbewegung beim Sprechen, zu einer Animation, die eher an Mobile-Titel erinnert hat. Auch im Gameplay wurden viele Dinge im Vergleich zum Original verschlimmbessert. Trotzdem sind wir gespannt und hoffen, dass Visions of Mana ein würdiger Nachfolger wird. Der erste Trailer sieht gut aus und das Spiel soll 2024 für Steam, PS4, PS5 und X Box Series erscheinen.

