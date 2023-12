Gewinnspiel – Wir verlosen 3x das neue Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos (PS5, PS4, Xbox Series)

Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos wurde durch die kultigen Abenteuer der Comic-Serie “Die Abenteuer von Tim und Struppi” von Hergé inspiriert, die sich weltweit mehr als 275 Millionen Mal verkauft hat. Dank der Co-Produktion von Tintinimaginatio und Microids kehren der berühmte Reporter und sein flauschiger Gefährte nach langer Zeit endlich wieder in die Welt der Videospiele zurück.

Tim und sein treuer Hund Struppi brechen in Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos zu aufregenden Abenteuern auf: Auf einer Mittelmeer-Kreuzfahrt kommen die beiden Freunde mit dem Ägyptologen Philemon Siclone ins Gespräch. Daraufhin beschließt der findige Reporter, das geheimnisumwobene Grab des Pharaos Kih-Oskh zu untersuchen. Welches schreckliche Mysterium verbirgt das Grabmal? Als ob diese Reise nicht schon spannend genug wäre, führt die Spur eines niederträchtigen Rauschgifthandels Tim und Struppi von Ägypten über Indien und Arabien durch den Fernen Osten.

Mit all den Facetten des Tintin-Universums und einer Geschichte voller Wendungen, die Teil von Hergés großem kreativen Vermächtnis sind, entführt Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos euch in das Herz des geheimnisvollen Ägyptens und in andere atemberaubende Länder.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

© 2023 Microids & astragon Entertainment / seit November 2023 für PlayStation 4 & 5, sowie Xbox Series veröffentlicht

Was gibt es zu gewinnen?

Abenteuer mit Tim & Struppi Wir verlosen im Dezember 2023 zusammen mit astragon Entertainment & Microids insgesamt drei Exemplare für euch. Gewinner:in 01: 1x Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos als PlayStation 5-Version Gewinner:in 02: 1x Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos als PlayStation 4-Version Gewinner:in 03: 1x Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos als Xbox-Version Angebot Tim und Struppi - Die Zigarren des Pharaos Limited Edition [PS5] Folge Tintin und Struppi in eines ihrer berühmtesten Abenteuer.

Ein farbenfrohes Abenteuer, das dem Buch treu bleibt: mit einer Geschichte voller Drehungen und Wendungen taucht dieses Spiel in das Herz des mysteriösen Ägypten und anderer Länder von unendlicher Schönheit ein.

Begleite Tintin und Struppi in actiongeladenen und ruhigen, zum Erkunden gedachten Phasen, während sie versuchen, einen internationalen Fall des Drogenhandels zu lösen.

Erlebe ein einzigartiges und innovatives Gameplay, das die besten Elemente von Abenteuer- und Ermittlungsspielen kombiniert.

Rätsel, Such- oder Schleichphasen, Flugzeug- und Autoverfolgungen, Ermittlungsdialoge ... ein einzigartiges und innovatives Gameplay, das es jedem ermöglicht, das Abenteuer wie ein echter Reporter zu erleben! *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantworte in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Lieblingsgeschichte Welchen Band von Tim und Struppi findest du am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 24. Dezember 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an astragon Entertainment für die Bereitstellung der Preise.