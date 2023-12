Super Mario RPG – So haben sich Marios Rollenspiele mit der Zeit entwickelt (inkl. großem Gewinnspiel zu Mario RPG)

Das Remake von Super Mario RPG ist seit einiger Zeit erhältlich und erinnert uns daran, dass Mario nicht nur springen und rennen kann, sondern auch gut in taktischen Kämpfen zurecht kommt. 1996 etablierte er mit dem Rollenspiel von Squaresoft eine eigene Formel für rundenbasierte Rollenspiele, die im Laufe der Zeit alle dieser Formel folgen sollten. Wir wollen mal eine Reise durch Marios Rollenspiel-Vergangenheit wagen, unter die Lupe nehmen was jede Reihe besonders gemacht hat und uns die Frage stellen, wie die Zukunft von RPGs mit Mario aussieht. Lest euch diesen Text gründlich durch, denn am Ende könnt ihr (hier die Gewinne einfügen) gewinnen, wenn ihr (hier was man machen muss).

Super Mario RPG – Die Anfänge

1996 war es soweit, Mario wagte seine ersten Rollenspiel-Schritte. Damals von Squaresoft entwickelt, heute besser bekannt als Square Enix, war es in guten Händen. Schließlich sagt jedem Rollenspiel-Fan Dragon Quest und Final Fantasy etwas. Und auch Super Mario RPG war ein tolles, rundenbasiertes Rollenspiel, welches ein Feature jedoch richtig einzigartig machte: Die Aktionsbefehle. Mit einem richtig getimeten Tastendruck konnte man seine Angriffe verstärken und die Angriffe der Gegner schwächen. Somit war man in den rundenbasierten Kämpfen nicht nur Beobachter, sondern musste aktiv ins Geschehen eingreifen.

Ebenfalls besonders machte Super Mario RPG die eigens erstellten Figuren. Die Mario-Spiele sind eigentlich bekannt dafür, sich nur an bereits etablierten Figuren aus dem Pilzkönigreich zu bedienen. Toads, Gumbas, Koopas, für neue Charaktere ist da eigentlich kein Platz. Doch Super Mario RPG stellte uns Figuren wie Mallow und Geno vor und vor allem um Geno hat sich eine Art Fankult gebildet, die bereits seit Jahren danach schreien, ihn in Super Smash Bros. spielen zu dürfen. Jetzt ist er zwar als Kostüm eines Mii-Kämpfers verewigt, aber irgendwie ist es doch nicht ganz das, was sich Fans gewünscht haben. Immerhin ist Geno jetzt im Remake von Super Mario RPG zurück.

Paper Mario – Nur ein kleines Stück Papier

Im Jahre 2000, vier Jahre nach dem Erfolg von Super Mario RPG, kam ein neues RPG mit dem Klempner für das N64 heraus. Der Clou: Mario war jetzt aus Papier. Dies sorgt in Kombination mit einer etwas mehr auf Humor ausgelegten Erzählstruktur für ein sehr spaßiges Spielerlebnis. Die Kämpfe laufen dabei ähnlich wie in Super Mario RPG ab und auch die Aktions-Befehle waren wieder am Start.

Paper Mario war solch ein Hit, dass schon bald mit Die Legende vom Äonentor ein zweiter Teil folgte, welcher von vielen Fans als der beste Teil der Reihe angesehen wird. Die Tatsache, dass Mario aus Papier besteht, wurde vor allem in diesem Teil mit lustigen Fähigkeiten in der Spielwelt dargestellt. So konnte Mario sich in einen Papierflieger, ein Papierboot oder eine Papierrolle verwandeln und so diverse Hindernisse überwinden.

Auch die Paper Mario-Spiele lebten von eigens für diese Reihe entwickelte Figuren, die alle einen eigenen Charakter hatten. Es gab so viele unterschiedlich aussehende Toads mit eigenen Namen und nicht nur Toad 1, 2 und 3. Diese Individualität sowie die allgemeine Qualität der Paper Mario-Spiele wurde in den danach erscheinenden Spielen der Reihe jedoch leider mit Füßen getreten. Super Paper Mario war kein Rollenspiel mehr, dafür aber ein spaßiges Jump’n’Run mit Rollenspiel-Elementen und einer immer noch tollen, witzigen Geschichte mit interessanten Charakteren. Doch Sticker Star, Color Splash und The Origami King waren allesamt unwürdige Nachfolger für die beiden ersten, großartigen Rollenspiele. Kein Herz, minimales und langweiliges Gameplay und 0 % Individualität ließen Fans glauben, die Paper Mario-Reihe sei somit beerdigt.

Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer, denn am 14. September 2023 wurde ein Remake von Die Legende vom Äonentor angekündigt. All die schwarzmalerischen Interviews, in denen man hörte, dass neue Figuren und individuelle Charaktere in Mario-Rollenspielen verboten worden seien, waren vergessen. Bald wird das wohl beste Mario-Rollenspiel zurückkehren und hoffentlich wird es viel Anklang finden und Nintendo zeigen, dass wir genau DAS haben möchten. Paper Mario lebt.

Mario & Luigi – Die Brüder gemeinsam in Action

2003 erschien ein weiteres Mario-Rollenspiel und so koexistierten zwei Rollenspiel-Reihen nebeneinander. Mario & Luigi Super Star Saga war ein Abenteuer, welches die beiden Brüder gemeinsam bestritten. Der Fokus in diesen Spielen lag vor allem auf ihrer Teamarbeit. So konnte man in Kämpfen Kombo-Angriffe ausführen, bei denen Mario und Luigi Hand in Hand agierten. Die Aktions-Befehle waren hier selbstverständlich ebenfalls am Start.

Auch die Mario & Luigi-Reihe zeichnete sich durch originelle Figuren aus, die in den Spielen eine große Rolle spielen. Hier haben vor allem die Antagonisten eine große Beliebtheit, etwa Krankfried, ein Handlanger aus dem ersten Teil.

Die Mario & Luigi-Reihe umfasste ebenfalls einige Spiele, die allesamt recht positiv aufgefasst wurden. Anders als bei Paper Mario wich man hier nicht von der ursprünglichen Formel ab und so erhielt auch der 2016 zuletzt erschienene Teil, Paper Jam Bros., vornehmlich positive Kritiken.

In vielen Interviews wurde seitens Nintendo gesagt, dass die Mario & Luigi-Reihe die Rollenspiel-Formel fortführen solle, während man mit Paper Mario andere Ziele verfolgen würde. Eine Information, die bei Fans übel aufstieß. Mittlerweile ist auch der letzte Mario & Luigi-Teil sieben Jahre her, doch wer weiß, da nun Super Mario RPG und das zweite Paper Mario wiederbelebt werden, wird die Mario & Luigi-Reihe doch sicher nicht vergessen werden, oder?

Mario-Rollenspiele – Wie sieht die Zukunft aus?

Die Welt für Fans von Rollenspielen mit Mario in der Hauptrolle sah jetzt für eine lange Zeit sehr düster aus. Die eben genannten Interviews, in welchen gesagt wurde, dass neue, individuelle Figuren nicht mehr gewünscht sind und vor allem die Paper Mario-Spiele komplett herunter verdünnt werden sollten, waren sehr schlechte Nachrichten. Doch wie es scheint sind diese Zeiten vorbei. Das Remake von Super Mario RPG ist nun da und bringt das SNES-RPG gekonnt in die Neuzeit und das Remake von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor steht in den Startlöchern und soll 2024 auf die Switch kommen. Sicher, dies sind jetzt „nur“ Remakes von älteren Rollenspielen, aber mit positiver Resonanz könnte Nintendo gezeigt werden, dass wir genau solche Spiele haben wollen. Die Zukunft für Mario-Rollenspiele sieht also rosiger aus als noch vor einigen Jahren.

Unser großes Gewinnspiel zu Super Mario RPG

Was gibt es zu gewinnen?

RPG-Abenteuer für euch Wir verlosen im Dezember 2023 zusammen mit Nintendo Deutschland insgesamt drei Exemplare plus Merchandise für euch. Gewinner:in 01-03: je 1x Super Mario RPG (für die Nintendo Switch) plus Merchandise (Schlüsselanhänger, Mini-Acrylaufsteller, Pins & Poster) Super Mario RPG - [Nintendo Switch] In Super Mario RPG für Nintendo Switch werden Wünsche wahr!

Brich mit einer ungewöhnlichen Heldentruppe auf ins Abenteuer, um die Sternenstraße zu retten und Schmiedrichs Schergen aufzuhalten.

Dieses farbenfrohe RPG wartet mit überarbeiteter Grafik und Animationen auf, die dem unerwarteten Bündnis von Mario, Bowser, Peach und den OriginalCharakteren Mallow und Geno noch mehr Charme verleihen.

Begib dich in diesem Rollenspiel für alle in eine Welt mit exzentrischen Verbündeten und schrulligen Gegnern!

Springe durch eine bunte Welt und gib deinen Angriffen im Kampf extraviel Dampf! *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Lieblings-Charakter Welchen Charakter aus dem Pilz-Königreich findest du am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 24. Dezember 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise.