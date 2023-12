Genshin Impact – Version 4.3 bringt das Filmfestival

Zum 20. Dezember gibt es ein vorweihnachtliches Geschenk von HoYoverse an die Spielerschaft von Genshin Impact. Version 4.3 kommt mit einigen Neuerungen herum, Events und neuen Charakteren.

Neue und alte Stars

Navia ist aus der Geschichte des Spiels bereits bekannt. Sie wird nun ein spielbarer 5 Sterne Charakter vom Element Geo mit ihrem Zweihänder sein. Doch schwingt sie nicht nur diesen und ihren Regenschirm, sondern sie bombardiert wortwörtlich auch ihre Gegner mit schweren Geschützen. Mit etwas kleineren Kalibern kommt auch als neue Spielfigur die Stangenwaffenträgerin Chevreuse vom Typ Pyro dazu. In erster Linie kämpft sie mit ihrer Muskete und hält Gegner damit auf Abstand. Navia wird zusammen mit der altbekannten Kamisato Ayaka in der ersten Phase von 4.3 erhaltbar sein. In der zweiten Phase kommen Chevreuse, Yoimiya und der Elektro Archon Shougun Raiden vor.

Auf zum großen Filmfestival

Als großes neues Event in Version 4.3 gibt es die Filmfestspiele. Furina ist die Regisseurin bei der ganzen Sache und wird mit ihrem Elan ordentlich Schwung reinbringen. Damit verbunden sind mehrere Minispiele. Darunter klassische Kampfminispiele, Scharfschützenmodi und man darf auch selber Regie führen. In dem Event kann man die Zweihandwaffe “Megamagisches Schwert des ultimativen Oberherrn” erbeuten, was die unterhaltsame Stimmung des Events gut einfängt.

Es sollen auch wieder kleinere bekannte Events wiederkommen: Aratakis Käferkämpfe mit den Oni-Kabuto, Schatzjagden und die “Wundersame Wunderware”. Auch für die Fans der “Genialen Beschwörung” gibt es neue Inhalte. Neue Karten wie Dvalin, Azhdaha, Lyney, Lynette und La Signora bringen frischen Wind in das integrierte Sammelkartenspiel. Derweil erhält die “Kanne der Vergänglichkeit” den Unterwasser-Gestaltungsplan für Fontaine.

Abschließend sollte gesagt sein, dass es in Genshin Impact 4.3 einige Erleichterungen in der Menüführung geben soll. Bei der Sperrung und Entsperrung der Artefakte soll es vereinfachte Klickmöglichkeiten geben, genauso wie beim Aufwerten dieser Schätze. Auch die Entsendungen zur Erkundung sollen flotter steuerbar sein. Unterm Strich lässt sich sagen, dass HoYoverse wieder eine deutliche Aufwertung in das Spiel bringt.

ABISHA The Furina Plush Genshin Impact Figure Plush - 20cm/7.8in Anime Games Genshin Impact Cosplay Furina for Fans and Kids [Genshin Plush] -- Inspired by the famous genshin impact game characters Furina , if you are a big fan of genshin impact you should get it! You can choose it to add fun to your life. That's why our Furina plush toys are so popular.

[Size and Material] -- Genshin Impact Furina plush size 7.87 inches/20 cm; High-grade soft plush polyester fiber + 100% PP cotton, well stitched, soft and skin-friendly, safer and more reliable.

[Perfect Gift] -- Genshin Impact plush doll toys are the perfect gift for Genshin Impact fans, family, friends, kids or colleagues on birthdays, Children's Day, Christmas, Halloween, etc.

[Collectible Decoration] -- This Genshin Impact plush toy, super soft and soft, can be used in living room, bedroom, car decoration or collection.

[100% Satisfactory Service] -- If you have any questions about our plush toys, please send us an email, we will reply you within 24 hours and solve your problem properly

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle und Titelbild: Eventvorstellung von HoYoverse und die Sondersendung zu 4.3