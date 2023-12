Honkai: Star Rail – Ungezieferplage auf der Herta-Weltraumstation in Version 1.6

“Krone des Mundanen und Äonischen” ist der Obertitel der neuen Version 1.6 von Honkai: Star Rail. Zum 27. Dezember kann sich die Spielerschaft darauf freuen wieder neue Inhalte begrüßen zu dürfen, insbesondere jene, die die Herta-Weltraumstation ins Herz geschlossen haben.

Das klassisch fehlgeschlagene Laborexperiment

Ruan Mei, Mitglied Nr. 81 der Geniusgesellschaft und Mitbegründerin der Universumssimulation, wurde von Herta auf die Herta-Weltraumstation eingeladen. Dort hat Ruan Mei im Isolationsbereich als Wissenschaftlerin ein biologisches Experiment am Laufen, was durch einen unerwarteten Zwischenfall ungewollte Folgen nach sich zog. Eine Schwarmkatastrophe bricht aus und es liegt an den Trailblazern sich um diese Ungezieferplage zu kümmern.

In Version 1.6 gibt es aber nicht nur diese ungewollten, monströsen Haustiere in Form von Riesenskarabäen, sondern auch erwünschte kleine Lebensformen. Eine Nebenaufgabe wird es sein jene groß zu ziehen, wobei es einige Besonderheiten bei der Aufzucht geben soll. Während die Ungezieferplage eher monströse Käfer sind, die es zu bekämpfen gilt, werden die Haustierchen den Niedlichkeitsfaktor bedienen.

Wenn schon Ruan Mei auf der Herta-Weltraumtation ist, kann man scheinbar auch die Universumssimulation upgraden. Durch die Aufgabenreihe “Gold und Getriebe” lässt sich ein weitere Äon implementieren, dessen Pfad der Gelehrsamkeit man dann auch freischalten kann.

Gelehrte im Doppelpack

Ein neuer spielbarer Charakter wird die besagte Ruan Mei sein. Ihr Element ist das Eis und sie wandelt auf dem Pfad der Harmonie. Als eingestufter 5-Sterne Charakter ist ihre Rolle im Kampf das Team bei den Brucheffekten zu unterstützen und Widerstandsdurchbrechungen zu erhöhen. So kann sie im Falle eines Bruchs beim Gegner durch ein Teammitglied beispielsweise zusätzlichen Schaden verursachen. Sie wird zusammen mit dem altbekannten Stellaron Jäger Blade in der ersten Phase des Updates verfügbar sein. Als 4-Sterne Charaktere werden 7. März, Tingyun und die neue Figur Xueyi mitmischen. Xueyi kam zwar schon in der Haupthandlung vor und ist auch in Version 1.5 verstärkt portraitiert worden, doch nun wird sie auch spielbar werden. Als Richterin und erschaffene Marionette der “Zehn-Fürsten-Kommission” geht sie den Pfad der Zerstörung und nutzt dabei das Element der Quanten. Ihre Rolle im Kampf ist das Reduzieren des Widerstands der Gegner, teils auch unabhängig vom Elementtyp. Eine gute Synergie zu Ruan Mei scheint vorprogrammiert zu sein.

In der zweiten Phase kann man Dr. Wahrheit bekommen. Aber nicht nur in den klassischen Ziehungen wie sonst, sondern HoYoverse hat angekündigt, dass er auch bis zum Ende der Version 2.1 gratis sein wird. Er ist ein egozentrischer Gelehrter der Intelligenzia-Gilde. Seine persönliche Mission ist es Ignoranz und Dummheit im Universum zu bekämpfen, indem er Wissen und Kreativität überall weitervermittelt. Er nutzt das imaginäre Element und ist auf vom Pfad der Jagd. Dr. Wahrheit nutzt Folgeangriffe und seine Attacken sind stärker, umso mehr Schaden über Zeit Effekte auf dem Gegner sind. Ansonsten wird ein weiteres bekanntes Mitglied der Stellaron Jäger wieder ziehbar sein, namentlich Kafka. Mit ihnen stehen Hook, Natasha und Sushang in den Startlöchern.

Quelle und Titelbild: © HoYoverse – Pressekit zu Honkai: Star Rail + Version 1.6 Sondersendung