Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Avatar: The Last Airbender Quest for Balance (Nintendo Switch)

Tauche ein in das fesselnde Action-Adventure-Spiel, in dem das Team Avatar triumphal zurückkehrt! Erlebe das atemberaubende Abenteuer der Original-Avatar: The Last Airbender-Reihe, indem du in die faszinierenden Rollen von Aang und seinen Freunden schlüpfst. Meistere die Elemente, erkunde die einzigartigen Schauplätze der Serie, löse anspruchsvolle Umwelträtsel und erlebe die bewegendsten Momente von Aangs epischer Geschichte.

Avatar The Last Airbender Quest for Balance bietet nicht nur die Möglichkeit, die mitreißende Handlung allein zu erleben, sondern auch die Option, sie gemeinsam mit einem Freund im einzigartigen Zweispieler-Koop-Modus zu durchleben. Taucht gemeinsam in die Welt von Avatar ein und erlebt die Magie der Elemente in diesem unvergesslichen Gaming-Erlebnis. Hol dir jetzt das Spiel und werde zum Meister der Elemente!

Wenn du mehr über das Spiel wissen möchtest, lese unseren Test:

© 2023 GameMill Entertainment / seit 22. September 2023 für PlayStation 4 & 5, sowie Nintendo Switch veröffentlicht

Was gibt es zu gewinnen?

Avatar The Last Airbender Quest for Balance Erforsche die Welt von Avatar und reise durch die vier Nationen in einem Abenteuer mit 18 Kapiteln für 1-2 Spieler im Koop-Modus.

Nimm dein Schicksal an und beende Aangs ursprüngliches Abenteuer; spiele jedes Kapitel erneut, wann immer du willst, um deine Lieblingsmomente aus der Serie erneut zu erleben

Löse die Geheimnisse und löse schwierige Rätsel, indem du dich biegst und die einzigartigen Fähigkeiten von Wasser, Erde, Feuer und Luft einsetzt; verbessere deine Fähigkeiten im Laufe der Geschichte, um das volle Potenzial des Avatars zu entfesseln

Stelle das Gleichgewicht in der Welt wieder her, indem du deine Gruppe gegen gegnerische Kräfte verteidigst, indem du eine Mischung aus komplexen, auf Biegen basierenden Kombos einsetzt, um den Soldaten der Feuernation und anderen Gegnern Schaden zuzufügen.

Nutze deinen Verstand für eine Mischung aus Kämpfen und einzigartigen Rätseln, um wichtige Bosse zu besiegen, die dich daran hindern, deine Aufgabe zu erfüllen.

