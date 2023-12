Bis zur Glotze – Der große Gaming-Jahresrückblick 2023: Part 1 | Folge 129

Da sind wir nun. Das Jahr ist rum. Viel zu schnell ging es vorbei, doch es hat genug hervorgebracht, um es in Bis zur Glotze zu besprechen. Unser gewohnter Jahresrückblick liefert wieder einen ganz persönlichen Blick auf unser Spielejahr, welches sowohl Highlights, als auch Low Lights hervor gebracht hat. Anders als die Male davor, haben wir für euch aber zwei Folgen parat! Dies ist Part 1 unseres Rückblicks, in einem zweiten Teil besprechen wir nochmal andere Titel.

Bis zur Glotze – Unser Spielejahr 2023

Timestamps:

(00:00:15) – Vorstellung

(00:02:10) – A Bavarian Tale

(00:09:12) – Hogwarts Legacy

(00:25:34) – Resident Evil 4 Remake/ Dead Space Remake

(00:20:30) – Tin Hearts

(00:41:25) – Dead Island 2

(00:51:37) – Der Herr der Ringe: Gollum

(01:04:33) – Heist Kitty

(01:10:48) – Payday 3/ Last of Us Multiplayer

(01:21:00) – Skull Island: Rise of Kong

(01:27:22) – Disney Dreamlight Valley

(01:37:33) – Assassin’s Creed: Mirage

(01:44:19) – Massenentlassungen in der Gaming Branche

Von Begeisterung bis Entsetzen

Selten brachte ein Spielejahr so viele großartige Spiele hervor. Gerade nachdem, was uns 2022 bot, ist 2023 eine kleine Offenbarung. Ob AAA Games oder kleine Indie Titel. 2023 hatte alles! Alles können wir aber gar nicht abdecken. Zum einen haben wir nicht alles gespielt, zum anderen würde es den zeitlichen Rahmen sprengen. Doch so haben sich Christian, Ann-Kathrin und Tobias eingefunden, um über persönliche Highlights und Enttäuschungen aus diesem Jahr zu sprechen. Wir sprechen nicht nur über große Titel wie Hogwarts Legacy oder Resident Evil 4, sondern auch über kleine Perlen wie Tin Hearts, Goodbye Volcano High oder A Bavarian Tale. Doch auch Katasptrophen haben wir gespielt. Ob die völlig kaputte Katzen-GTA-Erfahrung Heist Kitty, das katastrophale Gollum oder das unfassbar schlechte King Kong Spiel Skull Island. Nicht zu vergessen wäre auch das Thema rund um die Massenentlassungen in der Branche, über die wir ebenfalls sprechen. Wir wünschen euch natürlich viel Spaß beim Zuhören.

Aber nicht verpassen: Das ist nur Part 1. Es gibt eine zweite Folge zu unserem großen Jahresrückblick!

Moderation: Christian

Redaktion: Tobias, Ann-Kathrin

Abonniert uns einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.