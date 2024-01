Bis zur Glotze – Zwischen Massenentlassungen und Palworld-Debatten | Folge 131

Es ist gerade einmal ein Monat vergangen im neuen Jahr und schon überfallen uns negative News aus der Gaming-Welt. Denn schon in der kurzen Zeit gingen zahlreiche Meldungen zu Entlassungen durchs Netz. Betroffen sind tausende Mitarbeitende bei verschiedenen Unternehmen. Was bedeutet das eigentlich für die Spieleentwicklung? Darüber hinaus sprechen wir auch über die aktuelle Copy & Paste Diskussion rund um Palworld. Haben wir hier einen möglichen Plagiatsfall durch KI?

Timestamps:

(00:00:14) – Vorstellung

(00:03:00) – Schließung von Piranha Bytes?

(00:18:09) – Massenentlassungen bei Microsoft, Embracer und Unity

(00:26:29) – Was bedeutet das für die Spieleentwicklung?

(00:41:27) – Die Palworld-Debatte: Design-Klau mit KI?

2024 fängt mäßig an

Wir dachten tatsächlich, dass 2023 das Jahr der Entlassungen in der Branche wäre. Doch 2024 scheint uns eines Besseren zu belehren. Schon jetzt mussten Tausende die Koffer packen. Die Kündigungen haben durchaus unterschiedliche Gründe. Umstrukturierung bei Unity, die Activision-Übernahme und Embracer…nach, Embracer eben. Wir sprechen über die jüngsten Ereignisse, aber auch darüber, was das für die Entwicklung bedeutet. Darüber hinaus stellen wir uns die gleiche Frage im Falle Palworld. Was steckt hinter den jüngsten Anschuldigungen? Sind Designs geklaut? Hat man KI benutzt, ohne es gegenüber Steam anzumelden? Um das zu diskutieren haben sich Tobi, Maarten und Christian eingefunden, um über die neuen, aber auch eher negativen Ereignisse, zu sprechen.

Moderation: Christian

Redaktion: Tobi, Maarten

