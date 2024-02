Bis zur Glotze – Skull & Bones im XXL-Talk und die Zukunft der Konsolen steht auf der Kippe | Folge 132

Nach jahrelanger Entwicklung, vielen Verschiebungen und einer mäßig erfolgreichen offenen Beta, können wir in Bis zur Glotze endlich über den Release von Skull & Bones sprechen. Denn der verlief verkaufstechnisch unter den Erwartungen und auch die öffentlichen Stimmen fallen mäßig positiv aus. Doch wie finden wir eigentlich den Titel. Darüber hinaus passiert gerade eine Menge in Bezug auf die Zukunft von Playstation, Xbox und der Switch 2. Stehen wir gerade vor einem Umbruch?

(00:00:16) – Vorstellung

(00:01:00) – Unsere Meinung zu Skull & Bones

(00:40:24) – PS5: Wenige Exklusivspiele und Zukunft auf PC

(00:53:46) – Wir müssen wohl noch länger auf die Nintendo Switch 2 warten

(00:59:03) – Wo liegt die Zukunft von Xbox?

Wird 2024 doch kein so gutes Spielejahr?

2023 war prall gefüllt mit tollen Videospielen und hielt einen Banger nach dem anderen bereit. Doch 2024 könnte sich, zumindest was die Exklusivspiele angeht, ein bisschen anders entwickeln. Denn angeblich erscheint die Nintendo Switch 2 erst 2025, weswegen viele Games auch von Nintendo auf das kommende Jahr geschoben werden. Auch bei Playstation kriselt es im Exklusivportfolio. Das Unternehmen korrigierte die Erwartungen im neuesten Finanzreport nach unten, da für 2024 keine Spiele vom Kaliber eines God of War, The Last of Us oder Horizon geplant seien. Zudem plane man Spiele zukünftig auch immer auf den PC zu bringen, da man festgestellt hat, dass man hier bessere Margen einfahren könne. Nicht zuletzt setze man weiterhin auf die Entwicklung von Live-Service Games. Kaum Exclusives? PS5 Spiele auf PC? Live-Service Games? Finden wir das so gut? Auch bei Xbox gibt es Neuigkeiten. Gar vom Ende der Xbox-Konsolen war die Rede, doch die Redmonder gaben ein umfassendes zur Zukunft der Marke. Was hat es damit auf sich?

Natürlich darf unser ausführlicher Talk über Skull & Bones nicht fehlen. Dass es kein AAAA-Titel ist, wie Ubisoft behauptet, darüber sind wir uns einig. Dass es keine allumfängliche Offenbarung aller Piratenträume ist, auch da besteht keine Meinungsverschiedenheit. Doch während Christian wenig Positives zu dem Spiel zu sagen hat, hat Lennart tatsächlich durchaus Spaß mit dem Spiel. Was uns an dem Piratenabenteuer gefällt und was nicht, das besprechen wir in Folge 132 von unserem Podcast Bis zur Glotze.

Moderation: Christian

Redaktion: Lennart

