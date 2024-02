Borderlands – Die nächste Spieleverfilmung mit Beteiligung von Jack Black

Borderlands wird verfilmt. Dies ist keine neue Information, die Ankündigung erfolgte bereits vor einigen Jahren und eigentlich sollte bereits 2021 die Verfilmung des Shooters erscheinen, doch die Corona-Pandemie kam den Dreharbeiten ein wenig dazwischen. Nun gibt es endlich einen Trailer und wir können uns ein Bild davon machen, was uns im Film erwarten wird.

Auch Jack Black spielt in Borderlands mit, zumindest seine Stimme

Die Story des Films wird sich grob am ersten Spiel orientieren, aber im Kern seine eigene Geschichte spielen. So kehrt Lilith, gespielt von Cate Blanchett, auf ihren Heimatplaneten Pandora zurück, um eine vermisste Tochter zu retten. Dazu versammelt sie eine ungewöhnliche Crew bestehend aus Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Krieg (Florian Munteau), Tannis (Jamie Lee Curtis) und dem Roboter Claptrap. Dieser wurde in den Spielen von David Eggins vertont, bekommt im Film aber die Stimme von Jack Black. Nach Bowser im Super Mario Bros.-Film also seine zweite Synchronrolle in einem Videospielfilm.

In den Kommentaren sind Fans etwas skeptisch und vorsichtig mit ihrem Hype bezüglich des Films. Sowohl die Besetzung als auch die gezeigten Bilder scheinen nicht so wirklich zu überzeugen. Ein genaueres Bild können wir uns alle recht bald machen. Wann genau der Film erscheint steht jedoch bislang noch nicht fest.

Quelle: Lionsgate Movies