Tiny Tina’s Wonderlands – Borderlands-Spinoff enthüllt

Es war, trotz eines Leaks, die erste große Ankündigung des Summer Game Fest: Tiny Tina’s Wonderlands, das neue Projekt von Gearbox und ein Spinoff der Borderlands-Reihe. Im Mittelpunkt steht Tiny Tina, eine der beliebtesten Figuren aus den Borderlands-Spielen.

Was wird es in Tiny Tina’s Wonderlands zu tun geben?

Der Enthüllungstrailer verrät noch nicht besonders viel über das Spiel selbst, sondern präsentiert erst einmal nur das Setting. Es wird wohl ein wenig magischer und fantastischer zugehen als in den doch sehr rauen Borderlands-Titeln. Der überdrehte Humor wird dabei natürlich erhalten bleiben.

Mit von der Partie sind eine Menge namenhaften Sprecher, so z.B. Andy Samberg, Wanda Sykes, Will Arnett und natürlich Ashly Burch, die Stimme von Tina höchstselbst. Diese verriet im Interview zumindest ein paar kleine Details zum Spiel. So wird es gameplaytechnisch ein wenig anders als in Borderlands zugehen. Zum Beispiel wird es magische Zauber geben und man wird seinen Charakter komplett gestalten können.

Weitere Infos werden in den kommenden Tagen sicherlich folgen. Das Spiel ist derzeit für das Frühjahr 2022 angesetzt.











*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: SummerGameFest